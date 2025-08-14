Поиск

Brent подорожала до $65,91 за баррель

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Нефть умеренно дорожает утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери.

Стоимость октябрьских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 по московскому времени поднялась на $0,28 (0,43%), до $65,91 за баррель. В среду они подешевели на $0,49 (0,7%), до $65,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на $0,25 (0,4%), до $62,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость опустилась на $0,52 (0,8%), до $62,65 за баррель.

В ходе торгов в среду цена контрактов на Brent опускалась до минимальных с 6 июня $65,01 за баррель, на WTI - до $61,94 за баррель, минимума со 2 июня.

Участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет в пятницу на Аляске.

Трамп заявил в среду, что Россию ждут последствия, если по итогам переговоров на Аляске она не выразит готовность прекратить боевые действия. При этом он отказался уточнять, о каких именно последствиях может идти речь.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины, если саммит окажется безрезультатным.

"Неопределенность, связанная с переговорами между США и Россией, продолжает увеличивать премию за риск, поскольку покупатели российской нефти могут столкнуться с еще большим экономическим давлением", - говорится в аналитической записке Rystad Energy.

Между тем Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне понизило оценки роста мирового спроса на нефть в 2025 году. Новый прогноз МЭА предполагает, что спрос увеличится на 685 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее агентство прогнозировало прирост на уровне 704 тыс. б/с. При этом МЭА увеличило оценку предложения нефти на мировом рынке на 2025 год на 370 тыс. б/с - до 105,5 млн б/с.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,04 млн баррелей - до 426,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

