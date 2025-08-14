Поиск

Себестоимость строительства многоквартирных домов вырастет в 2025 году более чем на 6%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В России себестоимость строительства многоквартирных домов в 2025 году вырастет более чем на 6%, сказала на тематической онлайн-дискуссии руководитель центра компетенций практики "Инжениринг" Strategy Partners Ирина Долгих.

"Себестоимость строительства за год вырастет больше чем на 6%. Я полагаю, что да, потому что за первое полугодие накоплено уже 4%, и до конца года будет не менее 6%. При благоприятном исходе ненамного больше", - отметила она.

Эксперты в целом отметили, что рост себестоимости замедлился и теперь находится примерно на уровне инфляции, тогда как в прошлые годы себестоимость росла гораздо более высокими темпами.

"6% мы точно перешагнем, где-то 8-9% будет. Но себестоимость строительства растет по инфляции, в отличие от нескольких прошлых лет", - согласились участники дискуссии.

Они отметили, что в 2025 году застройщики фиксируют замедление роста затрат на строительство: стройматериалы дорожают в 3-5 раз медленнее, чем год назад, а в большинстве федеральных округов зарплаты строителей пошли вниз.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov

Кофе дорожает на ожиданиях снижения поставок из Бразилии

Кофе дорожает на ожиданиях снижения поставок из Бразилии

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Эксперты отметили недоверие россиян к покупке меда в магазинах

Bloomberg сообщил о планах России растянуть компенсации ОПЕК+

Bloomberg сообщил о планах России растянуть компенсации ОПЕК+

Поступление налогов в бюджетную систему РФ в январе-июле выросло на 7%

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Лизинговая железнодорожная компания "Вектор Рейл" перешла в госсобственность

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6960 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });