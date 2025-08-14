Себестоимость строительства многоквартирных домов вырастет в 2025 году более чем на 6%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В России себестоимость строительства многоквартирных домов в 2025 году вырастет более чем на 6%, сказала на тематической онлайн-дискуссии руководитель центра компетенций практики "Инжениринг" Strategy Partners Ирина Долгих.

"Себестоимость строительства за год вырастет больше чем на 6%. Я полагаю, что да, потому что за первое полугодие накоплено уже 4%, и до конца года будет не менее 6%. При благоприятном исходе ненамного больше", - отметила она.

Эксперты в целом отметили, что рост себестоимости замедлился и теперь находится примерно на уровне инфляции, тогда как в прошлые годы себестоимость росла гораздо более высокими темпами.

"6% мы точно перешагнем, где-то 8-9% будет. Но себестоимость строительства растет по инфляции, в отличие от нескольких прошлых лет", - согласились участники дискуссии.

Они отметили, что в 2025 году застройщики фиксируют замедление роста затрат на строительство: стройматериалы дорожают в 3-5 раз медленнее, чем год назад, а в большинстве федеральных округов зарплаты строителей пошли вниз.