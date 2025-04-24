Президент заявил о сложной ситуации в жилищном строительстве в РФ

Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о сложной ситуации в жилищном строительстве в РФ и необходимости особого внимания к этой сфере.

"Мы с вами договаривались держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве и по ряду других направлений тоже уделять необходимое внимание. Правительство уже приняло ряд решений на этот счет. И сегодня прошу доложить, как они выполняются, какие дополнительные шаги необходимы. Добавлю также, что в жилищном и инфраструктурном строительстве зафиксирована наиболее сложная ситуация - это показывает мониторинг правительственной подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Глава государства добавил, что количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается.

"Этот факт, так скажем, требует нашего особого внимания, поскольку темпы стройки прямо влияют на доступность жилья для граждан и, конечно, отражаются на запуске, загрузке смежных отраслей: от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники", - отметил Путин.