Thyssenkrupp нарастила квартальный чистый убыток более чем в 5 раз,

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа Thyssenkrupp в третьем квартале 2024-2025 финансового года увеличила чистый убыток более чем в пять раз и ухудшила годовой прогноз на фоне ослабления спроса на ее продукцию после введения пошлин на импорт в США.

В апреле-июне чистый убыток компании составил 278 млн евро против 54 млн евро убытка годом ранее.

Скорректированная EBIT, которую Thyssenkrupp считает более информативным показателем, увеличилась на 4% - до 155 млн евро.

Выручка сократилась на 9% и составила 8,15 млрд евро.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит сама компания, ожидали, что скорректированная EBIT составит 174 млн евро при выручке 8,74 млрд евро.

Thyssenkrupp пересмотрела прогноз на 2024/2025 финансовый год и теперь ожидает сокращения выручки на 5-7%, тогда как ранее прогнозировала снижение на 0-3%. В результате годовая скорректированная EBIT, по оценкам компании, попадет в нижнюю часть прогнозного диапазона 600 млн евро - 1 млрд евро.

С начала 2025 года капитализация Thyssenkrupp подскочила в 2,3 раза (до 6,05 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 21,8%.