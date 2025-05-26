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Thyssenkrupp планирует выделить основные сегменты бизнесa

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа Thyssenkrupp AG планирует постепенно выделить все основные сегменты бизнеса и открыть их для сторонних инвестиций. Об этом сказано в ее пресс-релизе.

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Шаги в этом направлении уже были сделаны. В частности, компания планирует в 2025 году вывести на биржу подразделение Marine Systems (военно-морская техника), в котором она намерена продать миноритарную долю. Ранее она также анонсировала сделку с компанией чешского миллиардера Даниэля Кржетинского - EP Corporate Group, которая станет владельцем 50% сталелитейного подразделения Thyssenkrupp.

В ближайшие годы подразделения Material Services и Automative Technology также будут подготовлены к выходу на рынки капитала, они станут независимыми, как только необходимые предварительные условия будут выполнены, отмечается в пресс-релизе. Позднее также будет выделено направление Decarbon Technologies.

Thyssenkrupp планирует сохранить контроль над всеми выделяемыми направлениями, за исключением сталелитейного бизнеса, и рассчитывает стать холдингом "с сильными и независимыми подразделениями".

Акции Thyssenkrupp прибавляют в цене 6,9% в ходе торгов в понедельник. С начала 2025 года их стоимость выросла в 2,4 раза.

Даниэль Кржетинский Material Services Thyssenkrupp Германия
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