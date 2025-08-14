Brent торгуется у $65,84 за баррель

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе днем в четверг, но отступили от внутридневных максимумов.

К 14:10 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,32%), до $65,84 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,18 (0,29%), до $62,83 за баррель.

Ранее на торгах цена фьючерсов на Brent поднималась до $66,08 за баррель, на WTI - до $63,09 за баррель.

В среду оба контракта завершили торги на минимумах с начала июня. Цены на нефть оказались под давлением после публикации прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и недельного отчета по коммерческим запасам нефти в Штатах.

Участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в пятницу. Прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта может приблизить смягчение санкций против российского нефтяного сектора.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины, если саммит окажется безрезультатным.

"Неопределенность, связанная с переговорами между США и Россией, продолжает увеличивать премию за риск, поскольку покупатели российской нефти могут столкнуться с еще большим экономическим давлением", - говорится в аналитической записке Rystad Energy.

Некоторые эксперты сомневаются, что Трамп пойдет на какие-либо меры, которые могут привести к существенному ограничению поставок нефти. Аналитик PVM Джон Эванс отмечает, что любые решения, способные вызвать рост цен на нефть, такие как введение вторичных санкций, противоречат целям Вашингтона.

МЭА понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году. Новый прогноз агентства предполагает, что спрос увеличится на 685 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее МЭА прогнозировало прирост на уровне 704 тысяч б/с. При этом оценка предложения нефти на мировом рынке на 2025 год была повышена на 370 тысяч б/с - до 105,5 млн б/с.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,04 млн баррелей - до 426,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 800 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.