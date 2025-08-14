Минсельхоз подтвердил позицию по планам введения обязательного биржевого норматива

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ сохраняет свою позицию в отношении планов по усилению регламентации биржевой торговли, прежде всего в связи с введением для производителей обязанности продавать часть своей продукции на организованных торгах. В этом нововведении он видит риски для отрасли.

Об этом говорится в очередном письме ведомства в аппарат правительства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом (от 21 июля 2025 года). В нем изложена позиция по поводу законопроекта, который вносит изменения в закон "Об организованных торгах".

Как сообщалось, законопроект предполагает, в частности, что правительство может устанавливать перечень отдельных видов товаров и нормативы их продажи на организованных торгах. Эти нормативы не могут превышать 25% от объема производства, если законодательством не предусмотрено иное.

Для оценки обоснованности и последствий принятия законопроекта и формирования консолидированной позиции Минсельхоз провел совещание с участием представителей Банка России, Минфина, ФАС России, а также представителей отраслевых объединений. Ведомство отмечает, что уже действующий инструментарий содержит системные элементы, которые позволяют достичь основной цели законопроекта - формирования национальной системы индикаторов. В частности, это информация по внебиржевым сделкам, которая передается биржам, в том числе по товарам АПК, которые указаны в законопроекте о внесении изменений в закон "Об организованных торгах" (пшеница, меслин, кукуруза, сахар, подсолнечное масло, подсолнечный шрот).

При этом Минсельхоз сообщил, что в перечень продукции, информация о внебиржевых сделках с которой передается на биржу, планируется включить и рыбную продукцию, соответствующая работа сейчас ведется.

"Представители Банка России, Минфина России и ФАС России подтвердили позицию о возможности использования указанных механизмов. При этом, по мнению представителей указанных органов власти, нормативы обязательных продаж на бирже позволят расширить инструментарий формирования системы индикаторов. Других, более значимых, аргументов приведено не было", - цитирует письмо источник.

В то же время представители бизнес-сообщества (Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, Ассоциация добытчиков минтая, Союз сахаропроизводителей, Союз экспортеров и производителей зерна, Масложировой союз) обозначили отрицательную позицию по вопросу введения нормативов обязательных продаж на бирже. Но они поддержали развитие биржевой торговли на основе добровольного участия.

"Участники совещания в очередной раз отметили существенную финансовую и административную нагрузку на отрасль, что неоправданно при ведении работы по сдерживанию инфляции, - сообщил источник со ссылкой на письмо. - Кроме того, дополнительная нагрузка несопоставима с альтернативными механизмами формирования индикаторов, в том числе широко используемыми на зарубежных рынках".

При этом Минсельхоз отмечает, что в настоящее время прорабатывается ряд мер по повышению привлекательности биржевой торговли для предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, которые будут способствовать увеличению объемов биржевых торгов.

Затраты вырастут

В предыдущих письмах, как сообщил источник, Минсельхоз указывал на то, что обязательное участие в торгах на бирже повлечет за собой увеличение затрат аграриев, связанных с реализацией товара (например, в части комиссионных расходов на оплату биржевых услуг). Аргументация авторов законопроекта о том, что биржевая торговля сокращает цепочку перепродаж до минимума и у конечного потребителя появляется возможность выйти на биржу и купить тот же товар по цене, по которой его покупает перекупщик, ведомство называло необоснованной: торги на бирже не исключают участия в них посредников, в проекте закона отсутствуют нормы, ограничивающие участие посредников в качестве участников торгов.

В то же время прямое обращение покупателя к производителю товара возможно и без участия в организованных торгах, констатировало ведомство. Оно приводило в пример общедоступные сервисы ФНС России, которые позволяют участникам торговли самостоятельно находить контрагентов, минуя посредников.

По мнению Минсельхоза, "более целесообразным подходом к расширению перечня товаров на бирже представляется не введение принудительного обязательства торговать на бирже, а разработка комплекса мер, направленных на повышение привлекательности и эффективности биржевых инструментов". Одним из них, по мнению ведомства, является снижение финансовых и административных издержек для производителей, стремящихся выйти на биржу.

Ведомство также подчеркивало, что нововведения должны учитывать особенности аграрного производства, в том числе зависимость от погоды и других факторов, которые находятся вне контроля сельхозпроизводителя.

Минус 275 млн рублей

Как сообщалось со ссылкой на оценку Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСФР), дополнительные расходы рыбной отрасли РФ от введения обязательного норматива по продаже продукции на бирже оцениваются в 275 млн рублей в год. Об этом ассоциации сообщили в письме на имя вице-премьера Дмитрия Патрушева, попросив его при подготовке заключения правительства на этот законопроект поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти провести с участием отраслевых объединений оценку обоснованности и последствий его принятия для предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Обосновывая свою позицию, авторы обращения в приложении к письму сообщают, что при выполнении требования о продаже через биржу 25% мороженой рыбы и ракообразных "из стабильного организованного хозяйственного и торгового оборотов" будет отвлечено примерно 667 тыс. тонн мороженой рыбы на 85 млрд рублей и 57 тыс. тонн ракообразных на 40 млрд рублей. Это приведет к росту расходов бизнеса, нарушению стабильности поставок и увеличению конечной стоимости продукции "из-за слома системы долгосрочных договоров рыбодобытчиков с рыбопереработчиками и дистрибьюторами, которые фиксируют объемы, сроки и цены поставок".

Авторы письма также предупредили о неэффективности биржевой торговли рыбой, поскольку рыбная продукция не соответствует параметрам биржевого товара, для которого характерна стандартность потребительских свойств, взаимозаменяемость. "Биржевые торги рыбной продукцией из-за ее особенностей и многообразия свойств не востребованы как российскими производителями рыбной продукции, так и рыбопереработчиками и торговыми сетями", - говорилось в письме.

Представители отрасли также обращали внимание на потенциальную волатильность цен при биржевом способе реализации. Цены на спотовом рынке, особенно в пиковые сезоны путины, могут отличаться от уровня, предусмотренного долгосрочными контрактами, как в сторону повышения, так и в сторону снижения. Это может затруднить прогнозирование затрат как для производителей, так и для потребителей, включая организации, закупающие рыбную продукцию в рамках государственных и муниципальных контрактов, а также не позволит сформировать релевантный индекс рыночных цен, предупреждали они.