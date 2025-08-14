Поиск

Стоимость аренды жилья на Манхэттене в июле выросла до рекорда

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Стоимость аренды жилья на Манхэттене в июле вновь обновила исторический максимум и составила в среднем $4,7 тысячи в месяц, по данным оценщиков из Miller Samuel Inc. и брокерской компании Douglas Elliman.

В годовом выражении арендная плата подскочила на 9,3%, показав второй самый быстрый прирост с 2008 года, отмечает Bloomberg.

Июль считается одним из самых активных месяцев для рынка жилья в Нью-Йорке, поскольку в город перед началом учебного года приезжает множество студентов. Однако в этом году рост цен является беспрецедентным, отметил глава Miller Samuel Джонатан Миллер.

При этом аренда подорожала сильнее всего в бюджетном сегменте - на 14% в годовом выражении, до $3,2 тысячи за квартиру. В в самом премиальном сегменте (10% самых дорогих объектов недвижимости) подъем составил всего 5%, до $10,5 тысяч в месяц.

В районе Бруклин медианная стоимость аренды в июле составила $3850 в месяц, в северо-западном Куинсе - $3750.

Douglas Elliman Miller Samuel Манхэттен Нью-Йорк Бруклин Куинс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биткойн и эфир обновили ценовые рекорды

Биткойн и эфир обновили ценовые рекорды

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6967 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });