Стоимость аренды жилья на Манхэттене в июле выросла до рекорда

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Стоимость аренды жилья на Манхэттене в июле вновь обновила исторический максимум и составила в среднем $4,7 тысячи в месяц, по данным оценщиков из Miller Samuel Inc. и брокерской компании Douglas Elliman.

В годовом выражении арендная плата подскочила на 9,3%, показав второй самый быстрый прирост с 2008 года, отмечает Bloomberg.

Июль считается одним из самых активных месяцев для рынка жилья в Нью-Йорке, поскольку в город перед началом учебного года приезжает множество студентов. Однако в этом году рост цен является беспрецедентным, отметил глава Miller Samuel Джонатан Миллер.

При этом аренда подорожала сильнее всего в бюджетном сегменте - на 14% в годовом выражении, до $3,2 тысячи за квартиру. В в самом премиальном сегменте (10% самых дорогих объектов недвижимости) подъем составил всего 5%, до $10,5 тысяч в месяц.

В районе Бруклин медианная стоимость аренды в июле составила $3850 в месяц, в северо-западном Куинсе - $3750.