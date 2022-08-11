Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке в июне достигла рекорда

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке в июне выросла до рекордного значения и составила в среднем $3,5 тыс., согласно данным риэлтерского агентства StreetEasy.

При этом средняя цена аренды во всех отдельных районах мегаполиса, кроме Статен-Айленда, также достигла рекордного значения.

Сильнее всего аренда подорожала на Манхэттене и в Бруклине. На Манхэттене съемное жилье стало на 39% дороже, чем в прошлом году (средняя цена - $4,1 тыс. в месяц), в Бруклине - на 28%.

В 20 районах Нью-Йорка стоимость аренды апартаментов с одной ванной комнатой превысила $4 тыс. В прошлом году такое наблюдалось только в шести районах.

"В последние несколько месяцев на рынке в Нью-Йорке наблюдается одна и та же ситуация, при которой спрос значительнее превышает предложение", - отметил исполнительный вице-президент другой риэлтерской компании Douglas Elliman Хэл Гавзи.

"В июле на одно предложение приходилось от 50 до 300 клиентов. Для наймодателя, по моему мнению, эта ситуация очень напряженная и вводящая в ступор", - добавил Гавзи.

Еще одним фактором повышения арендных цен является то, что многие арендодатели стремятся покрыть те скидки, которые им пришлось предоставлять во время пандемии коронавируса, когда многие уехали из города, отмечает The Wall Street Journal.

По данным StreetEasy, всего более трети квартир в Нью-Йорке были выставлены на рынке во втором квартале после того, как предыдущий арендатор съехал в результате подъема стоимости аренды.