Эксперты ждут спада Добычи сланцевой нефти в США из-за ценовой войны с ОПЕК+

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американские производители сланцевой нефти останавливают буровые установки и сокращают расходы в условиях снижения цен на нефть, спровоцированного действиями ОПЕК+, пишет газета Financial Times. Это, вероятно, приведет к резкому сокращению добычи в США, предупреждают эксперты.

Количество бригад, работающих на сланцевых месторождениях, - ключевой показатель активности в отрасли - на прошлой неделе достигло четырехлетнего минимума, а планы капиталовложений 20 ведущих производителей, включая ExxonMobil Corp. и Chevron Corp., сократились на $1,8 млрд за последние два квартала.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США прогнозирует снижение добычи нефти в США в следующем году. Ведомство ожидает падения средней цены WTI в 2026 году до $47,77 за баррель, что почти на $20 ниже уровня, при котором деятельность сланцевых производителей является безубыточной.

Представители отрасли говорят о новой ценовой войне с Саудовской Аравией, Россией и другими странами ОПЕК+, в то время как президент США Дональд Трамп призывает их к наращиванию добычи.

"Власти не понимают, что мы перешли от ситуации "бури, детка, бури" к "жди, детка, жди", - сказал FT главный исполнительный директор Latigo Petroleum Кирк Эдвардс. - Мы не собираемся вводить в действие новые буровые установки, пока цены не вернутся назад и не стабилизируются на уровне $75 за баррель. Уже осенью этого года и в 2026 году вы увидите сокращение добычи в США".

Лучшим способом для ОПЕК вернуть себе долю рынка является поддержание цен на нефть в диапазоне $60 в течение нескольких лет, отмечает Скотт Шеффилд, возглавлявший Pioneer Natural Resources до ее покупки ExxonMobil Corp.

"Это приведет к сокращению инвестиций в сланцевые операции в США, Канаде и Бразилии, а также в разведку по всему миру и спровоцирует консолидацию в секторе", - считает Шеффилд.

Цены на нефть упали почти на 13% с 1 апреля, сентябрьские фьючерсы на WTI в четверг торгуются на уровне $63 за баррель. Согласно данным Федерального резервного банка Далласа, сланцевым производителям необходима цена в $65 за баррель, чтобы их операции оставались прибыльными.

Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.