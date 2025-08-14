Поиск

Петербургская биржа планирует запуск ЦФА-платформы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Петербургская биржа инициирует процесс получения статуса оператора информационной системы (ОИС, оператор платформы по выпуску цифровых финансовых активов), говорится в сообщении биржи в ее телеграм-канале.

"Для биржи запуск данного направления - это возможность расширить спектр предоставляемых услуг. Благодаря этому биржа сможет предложить в токенизированном виде те категории товаров, торги которыми изначально сложно представить в виде "биржевого стакана", а также сосредоточиться на кастомизации предлагаемых продуктов под потребности каждого из наших клиентов", - сказал управляющий директор Петербургской биржи Максим Ельцов, слова которого приводятся в сообщении.

Выход биржи на рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) открывает возможности для запуска ряда денежных инструментов, которые будут направлены на привлечение средств действующих и новых клиентов или оптимизацию их финансовых потоков, отмечает биржа.

Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, нефтехимией, газом, углём, лесом, металлами, стройматериалами, сельхозпродукцией и минеральными удобрениями в РФ.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Ранее в четверг Банк России принял решение внести в реестр ОИС, в которых осуществляется выпуск ЦФА, двух новых участников: банк "Синара" и "Мадригал - оператор информационной системы". Кроме них, в реестре ОИС сейчас содержится 15 участников: платформы Т-Банка, ВТБ, МРЦ, "Токеник","Токеон" ПСБ, платформа Сбербанка, Альфа-банка, "БКС Холдинга", Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС".

Петербургская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источники сообщили о планах продлить запрет на экспорт бензина из России до конца сентября

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России до $323 млрд

Международные резервы РФ с 1 по 8 августа увеличились на $10,0 млрд

Биткойн и эфир обновили ценовые рекорды

Биткойн и эфир обновили ценовые рекорды

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6968 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });