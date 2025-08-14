Петербургская биржа планирует запуск ЦФА-платформы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Петербургская биржа инициирует процесс получения статуса оператора информационной системы (ОИС, оператор платформы по выпуску цифровых финансовых активов), говорится в сообщении биржи в ее телеграм-канале.

"Для биржи запуск данного направления - это возможность расширить спектр предоставляемых услуг. Благодаря этому биржа сможет предложить в токенизированном виде те категории товаров, торги которыми изначально сложно представить в виде "биржевого стакана", а также сосредоточиться на кастомизации предлагаемых продуктов под потребности каждого из наших клиентов", - сказал управляющий директор Петербургской биржи Максим Ельцов, слова которого приводятся в сообщении.

Выход биржи на рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) открывает возможности для запуска ряда денежных инструментов, которые будут направлены на привлечение средств действующих и новых клиентов или оптимизацию их финансовых потоков, отмечает биржа.

Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, нефтехимией, газом, углём, лесом, металлами, стройматериалами, сельхозпродукцией и минеральными удобрениями в РФ.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Ранее в четверг Банк России принял решение внести в реестр ОИС, в которых осуществляется выпуск ЦФА, двух новых участников: банк "Синара" и "Мадригал - оператор информационной системы". Кроме них, в реестре ОИС сейчас содержится 15 участников: платформы Т-Банка, ВТБ, МРЦ, "Токеник","Токеон" ПСБ, платформа Сбербанка, Альфа-банка, "БКС Холдинга", Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС".