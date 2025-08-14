Японская Kirin разработала технологию выращивания хмеля, устойчивого к жаре

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Японский пивоваренный холдинг Kirin Holdings Co. разработал технологию подготовки саженцев хмеля, позволяющую им впоследствии выдерживать высокие температуры без потери качества.

Хмель традиционно выращивается в прохладном климате, и глобальное потепление стало большой проблемой для пивоваров. По данным Международной конвенции производителей хмеля (IHGC), мировое производство хмеля в 2024 году упало на 13% по сравнению с 2019 годом, составив 110 тысяч тонн.

Исследование, проведенное чешскими учеными и опубликованное в научном журнале Nature Communications, допускает, что урожай хмеля в ключевых европейских производителях - Германии, Чехии и Словении - к 2050 году может сократиться на 18%, а содержание альфа-кислот, отвечающих за характерную горечь, к этому времени может упасть на 31%.

Как пишет Asahi, специалисты Kirin предложили решение проблемы влияния глобального потепления на урожайность и качество хмеля. Они подвергали саженцы хмеля воздействию температур в районе 25 градусов Цельсия, и обнаружили, что благодаря этому они затем хорошо переносят жару до 30 градусов. Кроме того, такие саженцы могут пережить даже засуху - в рамках тестов они показывали устойчивый рост без полива в течение 10 дней.

Исследование проводилось в течение трех лет с чешским хмелем сорта Saaz и германским Hersbrucker в японской префектуре Иватэ.

По словам сотрудника отдела НИОКР в Kirin Рико Имахори, в следующем финансовом году компания намерена протестировать технологию за рубежом.