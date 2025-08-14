Поиск

Японская Kirin разработала технологию выращивания хмеля, устойчивого к жаре

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Японский пивоваренный холдинг Kirin Holdings Co. разработал технологию подготовки саженцев хмеля, позволяющую им впоследствии выдерживать высокие температуры без потери качества.

Хмель традиционно выращивается в прохладном климате, и глобальное потепление стало большой проблемой для пивоваров. По данным Международной конвенции производителей хмеля (IHGC), мировое производство хмеля в 2024 году упало на 13% по сравнению с 2019 годом, составив 110 тысяч тонн.

Исследование, проведенное чешскими учеными и опубликованное в научном журнале Nature Communications, допускает, что урожай хмеля в ключевых европейских производителях - Германии, Чехии и Словении - к 2050 году может сократиться на 18%, а содержание альфа-кислот, отвечающих за характерную горечь, к этому времени может упасть на 31%.

Как пишет Asahi, специалисты Kirin предложили решение проблемы влияния глобального потепления на урожайность и качество хмеля. Они подвергали саженцы хмеля воздействию температур в районе 25 градусов Цельсия, и обнаружили, что благодаря этому они затем хорошо переносят жару до 30 градусов. Кроме того, такие саженцы могут пережить даже засуху - в рамках тестов они показывали устойчивый рост без полива в течение 10 дней.

Исследование проводилось в течение трех лет с чешским хмелем сорта Saaz и германским Hersbrucker в японской префектуре Иватэ.

По словам сотрудника отдела НИОКР в Kirin Рико Имахори, в следующем финансовом году компания намерена протестировать технологию за рубежом.

Германия Kirin Чехия Словения Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источники сообщили о планах продлить запрет на экспорт бензина из России до конца сентября

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России до $323 млрд

Международные резервы РФ с 1 по 8 августа увеличились на $10,0 млрд

Биткойн и эфир обновили ценовые рекорды

Биткойн и эфир обновили ценовые рекорды

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6968 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });