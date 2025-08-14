Поиск

Источники сообщили о планах продлить запрет на экспорт бензина из России до конца сентября

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти намерены продлить запрет на экспорт бензина, действующий сейчас до конца августа, еще и на сентябрь, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с итогами прошедшего у вице-премьера Александра Новака совещания по ситуации на топливном рынке.

Ранее правительство ввело почти полный запрет на экспорт бензинов - с 30 июля по 31 августа.

С 1 марта по 31 августа 2025 года был запрещен экспорт бензина только для непроизводителей. Этим летом правительство "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ" ввело запрет на экспорт до 31 августа также и для производителей топлива. Исключением является поставка в рамках гуманитарной помощи, экспорт производителями в рамках межправсоглашений в пределах объемов, предусмотренных индикативными балансами и ряд других.

правительство Александр Новак
