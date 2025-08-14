ВТБ стал уполномоченным банком в сфере жилищного строительства в Крыму

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило ВТБ как уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в Крыму и Севастополе, следует из опубликованного в четверг распоряжения.

С ноября 2021 года функцию уполномоченного банка выполнял Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), который был присоединен к ВТБ в июне этого года. На тот момент РНКБ был крупнейшим банком в Крыму.

Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. До конца года планируется ребрендинг офисной сети РНКБ.