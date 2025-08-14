Рынок акций РФ подрос к 2980п по индексу МосБиржи в ожидании саммита глав РФ и США

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг сохранил консолидационные настроения из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста, причем волатильность возросла на фоне поступающих заявлений вокруг предстоящей в пятницу встречи президентов России и США на Аляске, посвященной урегулированию украинского конфликта. Факторами поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $66,7 за баррель) и ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ на фоне новых данных Росстата по инфляции в РФ. Индекс МосБиржи поднялся к 2980 пунктам после утренней просадки в район 2930 пунктов, лидировали в росте акции "Роснефти" (+3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2977,34 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1175,86 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 августа, составил 79,7653 руб. (+16,21 копейки).

Подорожали также акции ОК "Русал" (+1,7%), "Норникеля" (+1,6%), "НЛМК" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "Газпром нефти" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "префы" Сбербанка (+0,5%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,5%), "МТС" (+0,3%).

Подешевели акции МКБ (-2,3%), "ВК" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -1,4% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в I полугодии 2025 года выросла на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 82,9 млрд руб.), EBITDA увеличилась на 17% (до 93,3 млрд руб.), говорится в отчете компании. Выручка составила 818,1 млрд руб. (+12,4%). По итогам II квартала выручка "Интер РАО" составила 376,83 млрд руб. (+12,2% ко II кварталу 2024 г.), EBITDA - 38,65 млрд руб. (+25,8%), чистая прибыль - 35,75 млрд руб. (+13,2%).

Консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе ожиданий аналитиков предполагал выручку "Интер РАО" по итогам II квартала 2025 г. на уровне 371,3 млрд руб., EBITDA - 36 млрд руб., чистую прибыль - 32,9 млрд руб.

"Интер РАО" не исключает приобретений в машиностроении или других сегментах, сообщил замгендиректора по экономике и финансам компании Александр Думин. По его словам, компания всегда была активна на рынке M&A, поэтому будущий рост может быть обеспечен в том числе за счет приобретений. Ожидать такие приобретения стоит, но говорить о чем-то конкретном пока рано, сказал топ-менеджер.

Встреча глав РФ и США

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россию ждут последствия, если по итогам переговоров на Аляске она не выразит готовность прекратить боевые действия. "Будут очень серьезные последствия", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, какие действия предпримут США, если президент РФ Владимир Путин в ходе саммита не согласится остановить конфликт. При этом Трамп отказался уточнить, о каких именно последствиях может идти речь.

По информации источников CNN, европейцы обсудили с Трампом вопросы вторичных санкций на случай, если встреча с Путиным "пройдет неудачно". В частности, поднимался вопрос новых ограничений в отношении Китая за приобретение российской нефти. "Трамп сказал, что думал об этом, но не взял на себя никаких обязательств", - отмечает телеканал.

Российско-американские переговоры на Аляске начнутся примерно в 11:30 по местному времени (22:30 по Москве) в пятницу со встречи президентов двух стран тет-а-тет, после чего продолжатся в составе делегаций, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Центральной темой переговоров президентов РФ и США станет украинское урегулирование, отметил он.

США предпринимают искренние энергичные усилия для прекращения боевых действий на Украине и выхода на приемлемые для всех договоренности, заявил Путин в ходе совещания по подготовке российско-американского саммита. По его словам, США также прикладывают усилия, чтобы "выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом - если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не пытаться предрекать результаты российско-американского саммита на Аляске. "Разумеется, было бы большой ошибкой пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результаты", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, по итогам российско-американского саммита на Аляске не планируется подписание каких-либо документов. "Нет, не ожидается, ничего не готовилось, и вряд ли здесь может быть какой-то документ", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которые удастся достичь", - добавил представитель Кремля.

В настоящий момент речь идет об обсуждении мирных инициатив в контексте украинского урегулирования в рамках саммита РФ-США, заявил Песков. "В настоящий момент речь идет об обсуждениях между Россией и США. То, что вы спрашиваете, наверное, относится к последующим этапам. В настоящий момент речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне", - сказал он. Так он ответил на вопрос о том, важна ли позиция президента Украины Владимира Зеленского при обсуждении мирных инициатив.

Президент США Трамп в четверг заявил, что оценивает в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Есть вероятность в 25%, что это не принесет успеха", - сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News. По словам Трампа, намеченные на пятницу переговоры с главой российского государства будут "подготовкой к возможной второй встрече (с участием президента Украины Владимира Зеленского)", и вряд ли удастся достичь немедленного прекращения огня на Украине. "Я не думаю, что мы добьемся немедленного перемирия", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Трамп отметил, что после саммита с Путиным позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому только в том случае, если встреча пройдет успешно. Если же переговоры не принесут результатов, по словам Трампа, он вообще никому не будет звонить.

Данные Росстата

К позитивным новостям для рынка акций РФ можно отнести вышедшие в среду вечером данные Росстата, которые подкрепляют ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле 2025 года замедлилась до 8,79% (аналитики ожидали 8,99%) с 9,40% на конец июня, 9,88% на конец мая, 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024 года.

Снижение потребительских цен в РФ с 5 по 11 августа составило 0,08% после сокращения на 0,13% с 29 июля по 4 августа. С начала месяца цены в РФ к 11 августа стали меньше на 0,15%, рост цен с начала года - 4,20%. Из данных за 11 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 11 августа замедлилась до 8,58% с 8,79% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Вышедшие одновременно с инфляцией в среду данные Росстата по динамике ВВП во II квартале оказались хуже ожиданий: экономика РФ выросла на 1,1% по сравнению со II кварталом 2024 года после роста на 1,4% в I квартале. Данные по росту ВВП во II квартале оказались значительно ниже оценки ЦБ (+1,8%) и ожиданий рынка - консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом", предполагал рост на 1,5%.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг продолжил колебания в верхней половине коридора 2900-3000 пунктов. Инвесторы находятся в выжидательной позиции, геополитические сигналы поступают противоречивые. Рыночная конъюнктура в четверг была умеренно благоприятной - рубль нес небольшие потери, цены на нефть двигались вверх.

В США инвесторы ждут, что ФРС отойдет от "ястребиного" курса. Китайские биржи корректировались вниз после ралли. Предварительная оценка ВВП еврозоны за второй квартал совпала с ожиданиями, составив 1,4% г/г. Цены производителей в США в июле выросли на 0,9% м/м, превысив прогнозные 0,2%. В КНР в конце недели выйдет блок макропоказателей за июль, включая объемы производства и уровень безработицы, в США опубликуют сведения по розничным продажам. На российском рынке Headhunter, "Распадская", Совкомбанк опубликуют финансовые результаты по МСФО за II квартал, "Татнефть" проведет заседание совета директоров (на повестке вопрос о размере дивидендов по итогам первого полугодия).

"В пятницу президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске. Переговоры пройдут поздно вечером по Москве. В пятницу на российском рынке может сохраняться неоднородная динамика. Прогноз по индексу МосБиржи на 15 августа - 2900-3000 пунктов", - считает Шепелев.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, утром индекс МосБиржи опускался ниже 2940 пунктов под давлением продаж, однако далее рынок развернулся на фоне сообщений относительно встречи лидеров России и США и поддержки со стороны цен на нефть.

Рынок сделал заявку на преодоление локальной зоны сопротивления 2960-2975 пунктов по индексу МосБиржи, что создает предпосылки к краткосрочному восходящему импульсу и росту выше 3000 пунктов, с возможным обновлением локального максимума 3015 пунктов, считает Зварич.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на нефтяном рынке наблюдается умеренно позитивный настрой игроков, ближайшие фьючерсы на нефть Brent отскочили вверх от уровня $65 за баррель. Инвесторы учитывают в ценах риски продолжения стабильных поставок нефти в условиях возможного сокращения спроса на ресурс.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Ускорение производственной инфляции в США заставило инвесторов вспомнить о рисках, связанных с торговой политикой Трампа, и привело к сдержанной фиксации прибыли у рекордных максимумов. Индексы МосБиржи и РТС к концу дня пытались вернуться к повышению, но все же оставались ниже сопротивлений 3010 пунктов и 1185 пунктов соответственно. Инвесторы оценивают комментарии Трампа, который подчеркивает желание найти точки соприкосновения с РФ, но и не исключает рисков введения новых санкций и завершения переговоров после пятничной встречи. Если же диалог двух президентов пройдет на конструктивной ноте, следующим шагом могут стать трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Пока участники верят в шансы заключения мирного соглашения, преобладающими остаются оптимистичные настроения, считает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, поддержку мировым рынкам оказывают усилившиеся ожидания скорого смягчения монетарной политики Федрезервом США после выхода статистики по инфляции (потребительские цены в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, что совпало с июньским показателем и оказалось ниже прогнозируемых 2,8%).

Индекс МосБиржи пока остается ниже уровня 3000 пунктов. Однако макроэкономическая статистика, в том числе замедление темпов роста ВВП и продолжающаяся дефляция, указывает на вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что оказывает поддержку акциям, отмечает Гудым.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что вероятность возобновления роста рынка акций РФ сократилась из-за ухудшения геополитики, что снижает вероятность яркого успеха пятничной встречи президентов России и США.

МИД РФ накануне заявил, что российская позиция по урегулированию конфликта остается неизменной, Россия не пойдет на уступки территорий, закрепленных в Конституции. Европа вместе с Украиной настаивают на безоговорочном прекращении огня, после чего можно вести переговоры о территориях. Трамп пообещал России "серьезные последствия" в случае отсутствия прогресса на встрече с Путиным на Аляске, напоминает эксперт.

Таким образом, есть высокая вероятность, что ожидаемый саммит закончится без прорывных договоренностей, которые могли бы спровоцировать ралли на отечественном фондовом рынке. В связи с этим инвесторам рекомендуется закрыть все маржинальные и спекулятивные позиции и быть готовыми к открытию "шортов", считает Антонов.

Росстат опубликовал хорошие данные по инфляции. В июле она выросла до 0,57% с июньских 0,2%, но это стало следствием повышения тарифов ЖКХ. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза экономистов. С начала года потребительские цены выросли на 4,36%, что близко к таргету ЦБ в 4%. Таким образом, растет вероятность снижения в сентябре ключевой ставки ЦБ сразу на 2 процентных пункта. Однако этот позитив был проигнорирован рынком, все внимание которого приковано к политике, отметил представитель компании "Алор брокер".

Зарубежные фондовые рынки

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,1-0,8%), но "минусуют" США (индексы к 18:50 по Москве снизились на 0,1-0,3%).

Экономика Великобритании во II квартале 2025 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,1%, сообщает Trading Economics. В первом квартале британский ВВП вырос на 0,7%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 0,9% в помесячном выражении, говорится в сообщении министерства труда страны. Рост показателя стал рекордным с июня 2022 года и сильно превысил прогноз аналитиков, в среднем ожидавших повышения на 0,2%, по данным Trading Economics. Относительно июля прошлого года индекс PPI подскочил на 3,3%, максимально с февраля. Прогноз предусматривал повышение на 2,5%. В июне, согласно пересмотренным данным, цены производителей не изменились в помесячном выражении и выросли на 2,4% в годовом.

Индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в июле вырос на 0,9% к июню и повысился на 3,7% за год. Эксперты ожидали повышения на 0,2% и 2,9% соответственно. Помесячный рост показателя стал рекордным с марта 2022 года, годовой - с марта 2025 года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе понизилось на 3 тыс. - до 224 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали роста количества заявок до 228 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены продолжили коррекционный рост после снижения днем ранее, игроки ожидают встречи президентов США и России на Аляске в пятницу.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $66,72 за баррель (+1,7% и -0,7% в среду), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,76 за баррель (+1,8% и -0,8% накануне).

По словам американского президента, есть некоторая вероятность неудачи на переговорах. При таком развитии событий возможны новые меры экономического давления на Россию, что потенциально может привести к сокращению предложения топлива на мировом рынке. Трамп заявил, что оценивает в 25% вероятность того, что встреча закончится неудачно. Ранее он пообещал, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если не согласится на перемирие на Украине.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины, если саммит окажется безрезультатным.

Подъем цен на нефть сдерживают опасения по поводу ситуации со спросом и предложением на мировом рынке.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 19 тыс. баррелей в сутки, при этом повысив прогноз предложения на 370 тыс. б/с.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,04 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+8,6%), "Русагро" (+5,4%), ПАО "ММЦБ" (+5,2%), ПАО "Лензолото" (+2,8%), "префы" ПАО "Светофор Групп" (+2,7%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+0,6%) в январе-июне 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 3,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 884,936 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Снизились акции ПАО "Займер" (-3,4%), "ТГК-14" (-3,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-2,9%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-2,8%), расписки "О'Кей" (-2,6%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,4%), "ТГК-2" (-2,3%), ПАО "Центральный телеграф" (-2,1%).

ПАО "ТГК-14" в январе-июне 2025 года получило 420,3 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 32% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 14,5%, до 10,8 млрд рублей. Себестоимость при этом росла активнее - на 15,6%, до 10,1 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,24 млрд рублей (из них 12,5 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,62 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").