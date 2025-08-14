Рубль в четверг слегка повысился в паре с юанем на фоне усилившей рост нефти

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял весь внутридневной рост и немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль отыграл потери и слегка подрос на фоне ускорившей повышение нефти. При этом основной интерес участников рынка по-прежнему связан с переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,05 руб., что на 0,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 августа на 16,21 копейки, до 79,7653 руб./$1, и опустил курс евро на 32,87 копейки, до 93,0588 руб./EUR1.

Встреча президентов США и РФ

Главной темой на этой неделе является двусторонний саммит президентов США и РФ на Аляске относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

"Срок ультиматума Дональда Трампа истек 8 августа, однако президент США во время пресс-конференции 11 августа заявил, что не станет вводить новые санкции до встречи с президентом Владимиром Путиным. Итог переговоров в пятницу должен прояснить дальнейшую динамику геополитической ситуации и определить движение на валютном рынке. Наиболее вероятным сценарием, по мнению участников рынка, является умеренный прогресс в переговорах с возможностью дальнейших контактов, что вряд ли окажет существенный эффект на курс российской валюты и позволит рублю в ближайшие пару месяцев стабилизироваться около 80 за доллар. Ряд аналитиков верят в позитивный сценарий, который откроет дорогу рублю на уровень 70 за доллар, но нам это представляется маловероятным - не следует забывать, что успешные переговоры будут создавать потенциал снижения в ценах на нефть, которые сейчас удерживаются на повышенных уровнях с учетом геополитических рисков", - отмечают аналитики Альфа-банка.

Но если переговорный процесс зайдет в тупик, то "возможно усиление санкционного давления со стороны США, что будет способствовать ослаблению российской валюты", полагают эксперты.

"Одним из способов санкционного давления на Россию являются угрозы для поставок сырой нефти в Индию. Так, крупнейший госбанк Индии прекратил обрабатывать торговые и валютные операции нефтеперерабатывающего предприятия Nayara Energy, одного из крупнейших игроков на рынке Индии - это решение было принято банком в свете угрозы вторичных санкций. В случае негативного развития событий в геополитике эксперты ожидают ослабления рубля, однако его масштаб будет зависеть от конкретных решений со стороны США - в целом рынок ориентируется на движение курса на уровни 90-100 руб./$1 к концу года, что совпадает с нашим ожиданием курса 95 руб./$1", - отмечают аналитики Альфа-банка.

По итогам российско-американского саммита на Аляске не планируется подписание каких-либо документов, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не ожидается, ничего не готовилось, и вряд ли здесь может быть какой-то документ", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которые удастся достичь", - добавил представитель Кремля.

При этом Песков призвал не пытаться предрекать результаты российско-американского саммита на Аляске. "Разумеется, было бы большой ошибкой пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результаты", - сказал он журналистам.

США предпринимают искренние и энергичные усилия для прекращения боевых действий на Украине и выхода на приемлемые для всех договоренности, заявил в четверг президент Путин.

"(Собрал совещание, чтобы - ИФ) рассказать о том, на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис", - сказал Путин в ходе совещания по подготовке российско-американского саммита.

В свою очередь, американский президент в четверг заявил, что оценивает в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с президентом России. "Есть вероятность в 25%, что это не принесет успеха", - сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News.

По его словам, намеченные на пятницу переговоры с главой российского государства будут "подготовкой к возможной второй встрече (с участием президента Украины Владимира Зеленского)".

Дональд Трамп подчеркнул, что на второй встрече, в случае ее проведения, речь пойдет о заключении сделки для урегулирования конфликта на Украине.

Трамп также сообщил, что не думает, что прекращения огня на Украине удастся достичь сразу после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу. "Я не думаю, что мы добьемся немедленного перемирия", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Трамп отметил, что после саммита с Путиным позвонит президенту Украины Зеленскому только в том случае, если встреча пройдет успешно. Если же переговоры не принесут результатов, по словам Трампа, он вообще никому не будет звонить.

Евросоюз оценивает варианты места проведения возможного саммита президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает в четверг Sky News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, такие страны - члены объединения, как Франция, Германия, Испания и Финляндия, рассматривают, в частности, Женеву в качестве возможной площадки переговоров ввиду ее "большей нейтральности" в отличие от ранее предлагавшегося Рима.

В то же время источники Sky News признают, что сам факт проведения переговоров зависит от результатов встречи Путина и Трампа на Аляске.

Нефть

Цены на нефть усилили подъем вечером в четверг в преддверии встречи президента Трампа с президентом Путиным.

Стоимость октябрьских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве поднимается на 1,65%, до $66,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на 1,74% до $63,73 за баррель.

Подъем цен на нефть сдерживают опасения по поводу ситуации со спросом и предложением на мировом рынке.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 19 тыс. баррелей в сутки, при этом повысив прогноз предложения на 370 тыс. б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 августа упала на 26 базисных пунктов, до 17,73% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц уменьшилась в четверг на 5 базисных пунктов, до 18,62% годовых, версия на три месяца снизилась на 4 базисных пункта, до 20,13% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,43% годовых.