HeadHunter во II кв. нарастил выручку на 3,3% - до 10,1 млрд рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Выручка HeadHunter по итогам II квартала 2025 года составила 10,1 млрд рублей, что на 3,3% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде снизилась на 6,7% - до 5,3 млрд рублей.

Выручка и скорр. EBITDA рекрутинговой группы оказались близки к консенсус-прогнозу "Интерфакса". Выручка совпала с ожиданиями рынка (10,1 млрд рублей), а EBITDA прогнозировалась в размере 5,2 млрд рублей.