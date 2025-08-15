Рубль утром снижается к юаню после отмены обязательной продажи валютной выручки

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет на фоне обнуления норматива обязательной репатриации и продажи валютной выручки экспортерами.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,114 руб. (+6,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2 коп. выше уровня действующего официального курса.

Нормативы обязательной репатриации и продажи валютной выручки для российских экспортеров снижены до нуля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Постановление датировано 14 августа. Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью, отмечается в сообщении.

Саммит РФ-США на Аляске

Участники рынка находятся в ожидании переговоров президентов России и США на тему урегулирования конфликта вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Анкоридже на Аляске. В составе российской делегации: глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В четверг помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что программа встречи двух президентов уже согласована. По его словам, саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Начало переговоров запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 по Москве). Предполагается, что главы государств сперва пообщаются тет-а-тет в присутствии лишь переводчиков, после чего состоятся переговоры в составе делегаций.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких документов по итогам переговоров подписывать не предполагается. Он также предостерег от попыток предсказывать, чем кончится встреча Путина и Трампа.

Путин в рамках подготовки к встрече с Трампом в четверг в Москве провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.

Со своей стороны, в Белом доме заявили, что Трамп в Анкоридже "хотел бы лучше понять позицию РФ для достижения мира на Украине, и в этом цель предстоящей встречи".

Торговый диапазон 11-11,5 руб./юань сохранит актуальность на горизонте ближайших недель, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

К окончанию торгов четверга юань потерял порядка 0,1%, закончив сессию в районе 11,05 руб./юань, напоминает эксперт.

Уже после закрытия торгов на валютном рынке вышла новость об отмене обязательной продажи валютной выручки экспортерами. На взгляд Зварича, данная новость не должна оказать существенного влияния на динамику национальной валюты, так как последнее время продажи валюты со стороны экспортеров заметно превышали нормативы. В результате данный фактор не окажет влияния на предложение, а значит, и на динамику курса, считает эксперт.

"Сейчас внимание инвесторов больше сфокусировано на геополитическом факторе - новости со встречи лидеров России и США валютный рынок будет отыгрывать в понедельник, мы ожидаем умеренного снижения рубля в начале следующей недели, - пишет аналитик банка. - При этом наш целевой диапазон для юаня 11-11,5 руб. на горизонте ближайших недель сохранит свою актуальность, а в ходе торговой сессии пятницы ждем удержания юанем позиций в рамках консолидации над нижней границей данного коридора".

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются утром в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по московскому времени опустилась на 0,6%, до $66,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,72%, до $63,49 за баррель.

Снижение цен на нефть сдерживают ожидания смягчения денежно-кредитной политики американским Центробанком. Котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на то, что рынок оценивает вероятность снижения ставки Федрезервом на заседании в сентябре в 92,1%, по данным FedWatch. Снижение ставок способствует оживлению экономики и, как следствие, росту спроса на энергоносители.