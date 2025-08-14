Кабмин обнулил нормативы обязательной репатриации и продажи валютной выручки экспортерами

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Нормативы обязательной репатриации и продажи валютной выручки для российских экспортеров снижены до нуля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Постановление датировано 14 августа.

Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью, отмечается в сообщении.

Крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.

Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

В 2023 году обязательная репатриация и продажа части валютной выручки были введены на полгода, позже действие указа было продлено на год - до конца апреля 2025 года. А 22 мая текущего года премьер-министр подписал постановление о продлении этого требования до 30 апреля 2026 года. При этом базовые параметры режима в части норм репатриации и продажи остались неизменными, хотя появлялась информация со ссылкой на источники, что одновременно с очередным продлением срока обсуждается обнуление нормативов обязательной репатриации и продажи валютной выручки.

Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В июне 2024 г. правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно было продавать на рынке 36% валютной выручки.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в июле сообщал, что экспортеры перевыполняют установленные по уровню реализации валютной выручки требования, продавая порядка 70% от нее.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что, по мнению регулятора, продление или непродление указа не влияет на динамику валютного курса, потому что экспортеры продают валютную выручку выше установленных требований.

"Мы это видим по факту: вне зависимости от того, как менялись требования к обязательной продаже валютной выручки в прошлом году, в среднем наши экспортеры продавали до 85% валютной выручки, сейчас мы видим по двум месяцам (январь-февраль - ИФ) - что-то около 90% валютной выручки продается, несмотря на то, что нормативы по продаже гораздо ниже. Поэтому этот фактор просто не рассматривался (при обновлении макропрогноза ЦБ - ИФ)", - поясняла Набиуллина.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев комментируя обсуждение продления, отмечал, что Минфин не видит необходимости корректировать базовые параметры. Даже нынешние нормы с запасом перевыполняются экспортерами, и тренд к укреплению курса рубля связан не с действием указа, говорил он.