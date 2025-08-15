Инвестор Говард Маркс не считает котировки компаний Magnificent Seven завышенными

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Акции компаний американской "великолепной семерки" (Magnificent Seven) не выглядят переоцененными, считает сопредседатль совета директоров инвесткомпании Oaktree Capital Management, известный инвестор Говард Маркс. Он написал об этом в заметке на сайте Oaktree.

Маркс отмечает, что фондовый индекс Standard & Poor's 500 в 2023-2024 годах вырос на 58% и чуть более половины этой доходности обеспечила "великолепная семерка" в составе Apple Inc., Amazon.com Inc., Tesla, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Alphabet Inc., Nvidia Corp. и Microsoft Corp..

По словам Маркса, с исторической точки зрения это необычно, однако исходя из коэффициентов "цена/прибыль" (P/E) котировки бумаг семи компаний не завышены.

"В связи с величием этих компаний их акции ценятся высоко, и есть распространенное представление о том, что их повышенные котировки - причина необычно высокого среднего коэффициента P/E для компонентов S&P 500, - пишет инвестор. - Факт в том, что средний P/E "семерки" составляет около 33. Безусловно, это выше среднего, но я не считаю эту цифру необоснованной, если рассматривать ее в разрезе, как мне кажется, исключительных продуктов этих компаний, их значительных долей рынка, высокого отношения прироста прибыли к приросту выручки и сильных конкурентных преимуществ".

Маркс видит проблему в других компонентах S&P 500. По его мнению, индекс торгуется на столь высоком и, "возможно, тревожном" уровне из-за того, что средний P/E для 22 компонентов, не входящих в "великолепную семерку", значительно превышает средний исторический P/E всего индикатора, находящийся в районе 14-16% (mid-teens).

Ценность того или иного актива привязана к его фундаментальным показателям, и именно она имеет значение в долгосрочной перспективе независимо от ситуации на рынке в конкретный момент, говорит инвестор.

"Когда большинство инвесторов настроены оптимистично, они способствуют росту цен, и цены могут превышать ценность, - отмечает он. - А когда бал правят пессимисты, они способствуют снижению цен, и цены могут недотягивать до ценности".

S&P 500 теряет 0,2% на торгах в пятницу. С начала года он набрал 9,8%.

Бумаги Amazon растут в цене в пятницу на 0,6%, Meta - на 1,4%, Alphabet - на 1,6%. Капитализация Apple сокращается на-0,4%, Nvidia - на 1,2%, Tesla - на 0,7%. Рыночная стоимость Microsoft почти не меняется.