Поиск

Инвестор Говард Маркс не считает котировки компаний Magnificent Seven завышенными

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Акции компаний американской "великолепной семерки" (Magnificent Seven) не выглядят переоцененными, считает сопредседатль совета директоров инвесткомпании Oaktree Capital Management, известный инвестор Говард Маркс. Он написал об этом в заметке на сайте Oaktree.

Маркс отмечает, что фондовый индекс Standard & Poor's 500 в 2023-2024 годах вырос на 58% и чуть более половины этой доходности обеспечила "великолепная семерка" в составе Apple Inc., Amazon.com Inc., Tesla, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Alphabet Inc., Nvidia Corp. и Microsoft Corp..

По словам Маркса, с исторической точки зрения это необычно, однако исходя из коэффициентов "цена/прибыль" (P/E) котировки бумаг семи компаний не завышены.

"В связи с величием этих компаний их акции ценятся высоко, и есть распространенное представление о том, что их повышенные котировки - причина необычно высокого среднего коэффициента P/E для компонентов S&P 500, - пишет инвестор. - Факт в том, что средний P/E "семерки" составляет около 33. Безусловно, это выше среднего, но я не считаю эту цифру необоснованной, если рассматривать ее в разрезе, как мне кажется, исключительных продуктов этих компаний, их значительных долей рынка, высокого отношения прироста прибыли к приросту выручки и сильных конкурентных преимуществ".

Маркс видит проблему в других компонентах S&P 500. По его мнению, индекс торгуется на столь высоком и, "возможно, тревожном" уровне из-за того, что средний P/E для 22 компонентов, не входящих в "великолепную семерку", значительно превышает средний исторический P/E всего индикатора, находящийся в районе 14-16% (mid-teens).

Ценность того или иного актива привязана к его фундаментальным показателям, и именно она имеет значение в долгосрочной перспективе независимо от ситуации на рынке в конкретный момент, говорит инвестор.

"Когда большинство инвесторов настроены оптимистично, они способствуют росту цен, и цены могут превышать ценность, - отмечает он. - А когда бал правят пессимисты, они способствуют снижению цен, и цены могут недотягивать до ценности".

S&P 500 теряет 0,2% на торгах в пятницу. С начала года он набрал 9,8%.

Бумаги Amazon растут в цене в пятницу на 0,6%, Meta - на 1,4%, Alphabet - на 1,6%. Капитализация Apple сокращается на-0,4%, Nvidia - на 1,2%, Tesla - на 0,7%. Рыночная стоимость Microsoft почти не меняется.

Amazon Apple Meta Tesla Nvidia США Говард Маркс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });