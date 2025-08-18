Поиск

JPMorgan Chase может перенести европейскую штаб-квартиру

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американский банк JPMorgan Chase & Co. рассматривает возможность переноса европейской штаб-квартиры, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, банк проводит детальный due diligence по вопросу застройки купленного в 2008 году участка под небоскреб Riverside South в лондонском деловом районе Кэнэри-Уорф.

Cейчас его европейская штаб-квартира находится в том же районе в здании, которое ранее занимал разорившийся во время мирового финансового кризиса Lehman Brothers. JPMorgan Chase купил это здание после коллапса Lehman Brothers, хотя в тот момент уже застраивал участок под Riverside South, где изначально и предполагалось разместить головной офис.

Расширение бизнеса JPMorgan Chase в Великобритании, включая запуск розничного банка Chase, привело к тому, что банк "перерос" имеющееся здание, отмечает FT. Для сотрудников Chase он арендовал здание, которое занимал Credit Suisse.

Кроме того, здание нынешней европейской штаб-квартиры уже относительно старое и требует модернизации.

Решение о том, будет ли оно модернизировано или JPMorgan Chase уедет оттуда, еще не принято. Однако руководство банка считает, что строительство новой башни для всех лондонских работников может быть предпочтительнее.

По словам источников, одной из главных проблем с ремонтом здания нынешней европейской штаб-квартиры являются стоимость такого проекта и перебои в работе, которые последуют в связи с его реализацией. FT в этом году сообщала, что Citigroup может потратить на модернизацию своей флагманской башни в Кэнэри-Уорф более 1 млрд фунтов стерлингов ($1,35 млрд).

Фундамент Riverside South уже заложен, цокольные этажи построены.

JPMorgan Chase также может принять решение переехать в лондонский Сити вслед за HSBC. Однако найти подходящее здание там будет сложно, говорят источники, и этот вариант менее вероятен.

В начале августа FT сообщала, что близится перенос европейской штаб-квартиры Visa в Кэнэри-Уорф из лондонского района Паддингтон.

