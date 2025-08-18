Поиск

Профицит торгового баланса Евросоюза в июне резко сократился

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Профицит баланса внешней торговли Евросоюза в июне упал до 8 млрд евро по сравнению с 13 млрд евро в мае и 20,3 млрд евро годом ранее на фоне сокращения экспорта в США и Китай, сообщает Eurostat.

Общий объем экспорта из ЕС остался на уровне предыдущего года (213,7 млрд евро), импорт увеличился на 6,4%, до 205,7 млрд евро,.

Экспорт в США сократился на 10,3%, до минимальных с конца 2023 года 40,2 млрд евро. Поставки в Китай уменьшились на 10,3%, в Японию - на 6,5%, в Индию - на 5,4%, в Бразилию - на 4,9%. В то же время вырос экспорт в Великобританию, Швейцарию, Турцию, Норвегию и Южную Корею.

Импорт из США в июне увеличился на 16,4%, до 30,6 млрд евро. Импорт из Китая вырос на 16,7%, из Великобритании - снизился на 3,5%.

Профицит торгового баланса еврозоны в июне уменьшился до 7 млрд евро по сравнению с 16,5 млрд евро в мае и 20,7 млрд евро в июне 2024 года, отмечает Eurostat. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что июньский профицит составит 13 млрд евро.

Объем экспорта из еврозоны повысился на 0,4% в годовом выражении, до 237,2 млрд евро, импорт вырос на 6,8%, до 230,2 млрд евро.

Eurostat Евросоюз США еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Китай увеличивает импорт СПГ

Китай увеличивает импорт СПГ

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6986 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });