Google предоставит TeraWulf $1,4 млрд для расширения дата-центра

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американская Google (входит в Alphabet Inc.) увеличит долю в компании TeraWulf, являющейся поставщиком решений в сфере ИИ-инфраструктуры.

Как сообщает TeraWulf, Alphabet предоставит компании $1,4 млрд, что поможет ей профинансировать расширение кампуса дата-центра в штате Нью-Йорк. Взамен Google получит варранты на покупку 32,5 млн акций TeraWulf.

Это вложение увеличит общий объем инвестиций Google в TeraWulf до $3,2 млрд, а ее доля в компании повысится до 14% с 8%.

Как отмечает TeraWulf, облачная ИИ-платформа Fluidstack воспользовалась опционом на расширение операций в ее дата-центре в штате Нью-Йорк. В связи с этим будет построено новое здание дата-центра, которое начнет функционировать во втором квартале 2026 года.

TeraWulf также объявила о намерении разместить конвертируемые облигации с погашением в 2031 году на сумму $400 млн. Бумаги будут предложены институциональным инвесторам, говорится в ее пресс-релизе.

Часть этих средств будет направлена на финансирование расширения дата-центра.

