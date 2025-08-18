Ставки по вкладам в банках Британии могут оказаться ниже инфляции впервые за 2 года

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Британцы рискуют столкнуться с тем, что их сбережения будут съедены инфляцией впервые почти за два года, поскольку банки страны начали снижать процентные ставки по вкладам вслед за уменьшением базовой ставки Банком Англии, пишет Financial Times.

Банк Англии 7 августа ожидаемо опустил базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4% годовых. После этого более 20 банков, предоставляющих сберегательные услуги физлицам, также снизили ставки по вкладам, включая NatWest, Chase и Santander, сообщает сайт Moneyfacts.

Темпы роста потребительских цен в Великобритании в июне достигли максимума за полтора года - 3,6%. Данные об июльской инфляции будут опубликованы в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, она ускорилась до 3,7%. Банк Англии ожидает, что инфляция достигнет пика в 4% в сентябре.

"Если инфляция действительно вырастет до 4%, как прогнозируется, многие вкладчики не смогут получить доход по вкладам", - отмечает Рэйчел Спринголл из Moneyfacts.

По данным Moneyfacts, последний раз средняя ставка по вкладам была ниже инфляции в октябре 2023 года.

В то время как базовая ставка была снижена на 25 б.п., ряд некрупных банков опустили ставки по вкладам более существенно. Так, Atom Bank уменьшил ставку по одному из вкладов на 58 б.п. - до 3,93% годовых, OakNorth - на 34 б.п., до 3,78%. Ведущие банки, такие как NatWest и Santander, ограничились уменьшением на 10-25 б.п.

В целом мало кто ощутит благоприятные последствия от снижения базовой ставки ЦБ в течение нескольких лет. Немедленную выгоду получат только те британцы, кто взял ипотеку с плавающей ставкой, отмечает FT.