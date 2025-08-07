Поиск

Банк Англии ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 4%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Банк Англии снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4% годовых, по итогам августовского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков.

За снижение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а четверо выступили за ее сохранение на прежнем уровне.

Британский ЦБ опустил ставку в третий раз в текущем году (каждый раз по 25 б.п.), в прошлом году она была снижена дважды.

В сообщении Банка Англии, опубликованном по итогам заседания, отмечается, что инфляция в Великобритании существенно замедлилась за последние два с половиной года, в том числе благодаря ограничительной денежно-кредитной политике, в связи с чем регулятор смог приступить к снижению ставки в прошлом году.

"MPC по прежнему сфокусирован на устранении любого устойчивого инфляционного давления для поддержания инфляции на целевом показателе в 2% в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

"Тенденция к ослаблению внутреннего инфляционного давления в целом сохраняется, - отмечают в Банке Англии. - Однако рост потребительских цен во втором квартале 2025 года ускорился до 3,5%, что связано, в частности, с подъемом стоимости энергоносителей и продуктов питания. Темпы подъема зарплат остаются повышенными, но в последнее время замедляются и, вероятно, существенно сократятся в оставшейся части года. Инфляция в сфере услуг в целом остается стабильной".

MPC намерен продолжать внимательно следить за тем, в какой степени повышение зарплат оказывает влияние на потребительскую инфляцию.

Руководители британского ЦБ полагают, что темпы роста потребительских цен достигнут пика на уровне 4% в сентябре (+3,6% в июне). В дальнейшем инфляция, как ожидается, возобновит движение вниз, к целевому показателю в 2%. MPC, однако, отмечает, что с мая этого года риск усиления инфляционного давления в среднесрочной перспективе немного вырос.

Рост ВВП Великобритании остается сдержанным при продолжающемся постепенном ослаблении рынка труда, говорится в сообщении Банка Англии. Внутренние и геополитические риски для экономической активности сохраняются, тогда как неопределенность в отношении ситуации в торговой сфере несколько снизилась.

"MPC считает необходимым сохранять постепенный и осторожный подход к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, - отмечается в сообщении. - Дальнейшие сроки и темпы смягчения ДКП будут зависеть от степени ослабления инфляционного давления".

За снижение ставки в четверг проголосовали глава Банка Англии Эндрю Бейли, а также члены MPC Сара Бриден, Свати Дингра, Дейв Рамсден и Алан Тейлор.

Фунт стерлингов заметно укрепляется к доллару США. Пара фунт/доллар торгуется на уровне $1,3408 по сравнению с $1,3380 до публикации решения Банка Англии и $1,3356 на закрытие рынка в среду.

Британский фондовый индекс FTSE 100 теряет 0,7%.

Банк Англии Великобритания
