Рубль почти не меняется в паре с юанем в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь незначительно опускается на Московской бирже утром во вторник, рубль слегка повышается в ожидании новых драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1765 руб. (-0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,18 коп. выше уровня действующего официального курса.

Среднесрочные ориентиры для юаня и доллара - 11,5-12 руб. и 85-90 руб. соответственно, говорится в комментарии эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

"Рубль планомерно снижается, несмотря на изменчивую геополитику - просто вшитая в курс нацвалюты риск-премия ранее уже сжалась до предела, - отмечает аналитик. - Все-таки, инвалюты с начала года по минус 20%. Фактор монетарного разворота ЦБ закономерно прекращает поддержку курса нацвалюты на фоне снижения ставок фондирования и послабления на кредитном рынке для экспортеров и импортеров".

В сентябре Зельцер ожидает следующий шаг регулятора - снижение ключевой ставки на 200 б.п., до 16%, к концу года - 14%. Это, по мнению Зельцера, способно активизировать спрос на валюту под импорт и сдержать экспортеров от продажи выручки для финансирования внутренних операций.

"Появился и регуляторный фактор поддержки курсов инвалют - нормативы репатриации выручки экспортеров обнулены, - указывает эксперт. - Ранее экспортеры продавали больше валюты, чем обязаны, но по мере снижения ставок таких объемов предложения может уже не быть. Это отложенный драйвер укрепления курсов инвалют".

По совокупности факторов аналитик считает, что среднесрочные ориентиры движения курсов инвалют прежние - доллар ожидается в диапазоне 85-90 руб., евро по 95-100 руб., а юань в границах 11,5-12 руб.

В понедельник президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В переговорах, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта, приняли участие европейские лидеры: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Президент Трамп по итогам переговоров в Вашингтоне с президентом Украины и европейскими лидерами сообщил, что США будут выполнять роль координатора при предоставлении гарантий безопасности Украине.

"В завершении встреч в Белом доме я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече - в месте, которое еще предстоит выбрать - между президентом Путиным и президентом Зеленским", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"После того, как эта встреча состоится, мы проведем трехсторонние переговоры - президенты обеих стран плюс я", - добавил Трамп.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили идею о возможном повышении уровня представителей Москвы и Киева на прямых переговорах России и Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - сообщил Ушаков журналистам.

Разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на вторник по московскому времени.

15 августа президенты США и РФ Трамп и Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.

Цены на нефть опускаются во вторник на фоне итогов переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $66,05 за баррель, что на 0,83% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,8%, до $62,85 за баррель.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на организацию трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт. Трамп рассчитывает, что в течение одной или двух недель станет понятным, можно ли в данный момент урегулировать кризис.



