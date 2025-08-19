Трамп сообщил, что начал обсуждение с Путиным планов его встречи с Зеленским

Затем должна последовать трехсторонняя встреча США, РФ и Украины

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого началось обсуждение организации встречи Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

"В завершении встреч в Белом доме я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече - в месте, которое еще предстоит выбрать, - между президентом Путиным и президентом Зеленским", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"После того, как эта встреча состоится, мы проведем трехсторонние переговоры - президенты обеих стран плюс я", - добавил Трамп.

В понедельник Трамп выражал надежду на организацию трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать украинский кризис.