Производитель сланцевой нефти Chord Energy отчитался о квартальном убытке

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американский сланцевый производитель Chord Energy Corp. завершил II квартал 2025 года с чистым убытком в $389,9 млн против $213,4 млн чистой прибыли годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка в отчетном квартале сократилась на 6,4%, до $1,181 млрд. Объем добычи углеводородов вырос на 4% к первому кварталу и составил 281,9 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, в том числе производство нефти увеличилось на 2%, до 156,7 тыс. б/с.

Капитальные затраты на добычу и переработку в отчетном периоде составили $355,6 млн. Чистый денежный поток от операционной деятельности снизился на 8,9% до $419,8 млн. Скорректированные показатели EBITDA, FCF и чистой прибыли, которые не соответствуют принципам US GAAP, составили $547,2 млн (снижение на 3,6% г/г), $140,8 млн (-34,8%) и $103,2 млн (снижение в 2,3 раза).

В результате оценки гудвилла на предмет обесценения в связи со снижением рыночной капитализации во втором квартале, вызванным падением цен на нефть и природный газ, компания признала неденежный убыток в $539,3 млн.

За первое полугодие 2025 года Chord Energy Corp. получила чистый убыток в размере $170,1 млн против прибыли $412,7 млн годом ранее, выручка увеличилась на 2,1% - до $2,4 млрд.

Обновленный прогноз компании по добыче нефти на 2025 год повышен на 500 б/с - до 151,8-154,1 тысячи б/с.