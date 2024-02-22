Нефтегазовые Chord Energy и Enerplus объединятся в компанию стоимостью $11 млрд

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американская Chord Energy Corp. и канадская Enerplus Corp. проведут объединение в компанию стоимостью $11 млрд, говорится в сообщении нефтегазовых компаний.

По условиям сделки, акционеры Enerplus получат по 0,10125 обыкновенной акции Chord Energy и по $1,84 денежными средствами.

В результате примерно 67% объединенной компании будет принадлежать нынешним акционерам Chord Energy и 33% - Enerplus. В состав совета директоров будут входить семь представителей Chord Energy и четыре - Enerplus.

Президент и главный исполнительный директор Chord Energy Дэнни Браун займет аналогичные должности в объединенной компании.

Экономия от сделки составит около $150 млн в год за счет сокращения административных и операционных расходов, отмечается в пресс-релизе.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Ее завершение запланировано на середину 2024 года после получения разрешения со стороны регулирующих органов и утверждения акционерами Chord Energy и Enerplus.

Совокупная добыча компаний в четвертом квартале составляла 287 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.