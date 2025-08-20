Brent подорожала до $66,05 за баррель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после довольно резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного заявлениями по поводу российско-украинского конфликта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 по московскому времени поднялась на $0,26 (0,4%), до $66,05 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $0,81 (1,22%), до $65,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,2 (0,32%), до $62,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,07 (1,69%), до $62,35 за баррель.

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое проведение трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт.

Западные СМИ пишут, что Белый дом намерен провести встречу президентов РФ, США и Украины в Будапеште. По словам собеседников портала Politico, "именно Будапешт администрация Трампа видит площадкой саммита в первую очередь", а Секретная служба США уже ведет подготовку к проведению встречи в венгерской столице.

Участники рынка считают, что успешные переговоры могут привести к смягчению санкций в отношении России, включая нефтяной сектор, что может увеличить предложение на мировом рынке.

В то же время аналитики отмечают, что пока уверенности в успехе нет.

"Даже с учетом ожиданий мира объем "коротких" позиций в нефти рекордный, - написал старший аналитик Price Futures Group Фил Флин. - Люди делают ставку на перемирие, и если его не случится, цены на нефть могут подскочить".

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 2,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по Москве в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 800 тыс. баррелей.