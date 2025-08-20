Поиск

Инвестфирма Thoma Bravo ведет переговоры о покупке разработчика ПО Dayforce

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Thoma Bravo ведет переговоры о приобретении Dayforce Inc., разработчика программного обеспечения для управления персоналом, сообщила Dayforce.

Thoma Bravo предлагает $70 за акцию Dayforce, переговоры находятся на продвинутой стадии.

Исходя из предложенной цены и количества акций в обращении, сумма сделки может превысить $11 млрд.

Ранее на этой неделе о потенциальной сделке сообщали СМИ со ссылкой на информированные источники. На этих слухах акции Dayforce подорожали в понедельник на 26%.

Dayforce отмечает, что пока никаких соглашений не достигнуто, а окончательные условия, включая цену, могут измениться.

