Путин разрешил "РусГазДобыче" приобрести активы машиностроительной "Группы ГМС"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - АО "РусГазДобыча" получило разрешение на покупку активов машиностроительной "Группы ГМС" - одного из ведущих производителей насосного и компрессорного оборудования в России.

Согласно распоряжению президента РФ № 324-рп от 20 августа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, речь идет о компаниях "ГМС Нефтемаш" и АО "Гидромашсервис".

Также опубликован указ президента РФ от 20 августа № 577 - о выводе "Группы ГМС" из временного управления. Задачи внешнего управления возлагались на Росимущество.