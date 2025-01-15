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В "Группе ГМС" вслед за введением временного управления сменился руководитель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В машиностроительной "Группе ГМС", одном из ведущих производителей насосного и компрессорного оборудования в России, где в декабре указом президента было введено временное управление, сменился руководитель.

В АО "Группа ГМС" и ООО "Управляющая компания "Группа ГМС" вместо Германа Цоя позицию единоличного исполнительного директора занял Александр Орлов, сообщается в ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения отражены в государственном реестре 14 января.

Материалы публичных российских АО приводят детали биографии Орлова: родился в 1970 году, работал в ФКЦБ России, МАП России (начальник управления конкурентной политики в промышленности и строительстве; руководитель правового департамента); фонде "Институт профессиональных директоров".

30 декабря 2024 года Владимир Путин указом №1130 ввел временное управление в отношении многочисленных юридических лиц "Группы ГМС".

За 9 месяцев 2024 года выручка группы по МСФО выросла на 70% - до 66 млрд рублйе; прибыль прибавила 58% - до 4,9 млрд рублей; за полный 2023 год выручка достигла 62 млрд рублей, прибыль - 5,1 млрд рублей.

Группа ГМС Владимир Путин ГМС Александр Орлов Герман Цой
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