Индекс МосБиржи просел к 2940 пунктам на новостях о рисках ускорения инфляции

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне известий о рисках ускорения инфляции, а также из-за отсутствия оптимистичных новостей о процессе урегулирования военного конфликта вокруг Украины; фактором поддержки выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $66,8 за баррель).

Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился до 2940 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (-2,3%) и "НОВАТЭКа" (-2,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,8% до 2940,78 пункта (утром индекс поднимался выше 2977 пунктов), индекс РТС снизился на 0,5% до 1156,5 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 августа, составил 80,1045 рубля (-24,21 копейки).

Инфляционные ожидания населения России в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Инфляционные ожидания до этого сохранялись на одном уровне два месяца подряд (в июне и июле). Показатель приблизился к уровню мая 2025 года, когда инфляционные ожидания населения составили 13,4%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе выросла до 16,1% с 15%. Этот показатель превысил уровень апреля 2025 года (15,9%). Свежий опрос проводился 4-14 августа 2025 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 12 сентября. На заседании в июле Банк России снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 18% годовых.

Подешевели также акции "ММК" (-2%), ОК "Русал" (-2%), "Роснефти" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Газпрома" (-1,7%), "НЛМК" (-1,7%), ВТБ (-1,6%), "Интер РАО" (-1,5%), "Норникеля" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (-0,9%), Сбербанка (-0,7% и -0,8% "префы"), "Северстали" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "ВК" (-0,3%).

Выручка ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" по РБСУ за I полугодие снизилась на 16% год к году, до 326,4 млрд рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль составила 41,8 млрд рублей против 30,3 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль НЛМК по МСФО во II квартале 2025 года снизилась на 38% г/г, до 23,3 млрд рублей, сообщила компания в среду. Показатель за полугодие упал на 45% (до 44,9 млрд рублей). Выручка НЛМК за квартал сократилась на 18% к данным годичной давности (до 219 млрд рублей), за полугодие - на 15% (до 438,7 млрд рублей).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,1%).

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не услышала от европейских лидеров конструктивных идей по урегулированию ситуации на Украине на фоне их визита в Вашингтон, наблюдает агрессивное нагнетание обстановки.

"Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие, и в общем-то, неэтичные попытки изменить позицию администрации президента (Дональда) Трампа и лично президента Соединенных Штатов", - сказал он.

По словам министра, такую позицию со стороны лидеров стран Европы можно было наблюдать "во время сопровождения европейцами господина (президента Украины Владимира) Зеленского в Вашингтон в понедельник на этой неделе". "Мы там не услышали никаких конструктивных идей из уст европейцев", - отметил Лавров.

В ЕС уверены, что антироссийские санкции наносят ущерб российской экономике, и что надо продолжать оказывать давление на Россию, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста. По ее словам, пока на Украине продолжаются военные действия, "Европа будет поддерживать свое экономическое давление на Россию". Подеста напомнила заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что до тех пор ЕС будет усиливать свои санкции и что ЕК представит 19-й санкционный пакет в сентябре.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп выступает за продолжение контактов по украинскому урегулированию, отвергает идею повременить с новыми встречами по этой теме. Также она повторила, что Трамп считает необходимыми прямые российско-украинские контакты для урегулирования конфликта. Левитт не стала уточнять, где может состояться следующая встреча по украинскому урегулированию, но отметила, что есть несколько возможных вариантов, которые сейчас обсуждаются.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду в основном торговался в "красной" зоне. Геополитическая неопределенность сохраняется - инвесторы ждут новых вводных касательно дальнейших переговоров на высшем уровне по урегулированию украинского конфликта. Рубль вернулся к укреплению на фоне приближающегося налогового периода.

Кроме того, настораживающей статистикой поделился ЦБ: по оперативным сводкам, инфляционные ожидания россиян в августе впервые с мая выросли, составив 13,5% после 13% в июле. Регулятор учитывает этот показатель среди прочих при принятии решений по ключевой ставке.

В США позднее выйдет протокол последнего заседания ФРC, а в четверг стартует международный симпозиум в Джексон-Хоуле - одно из главных ежегодных событий в финансовом мире. Также участники торгов вечером в среду будут оценивать свежие данные Росстата по инфляции. На российском рынке в четверг представят финансовые отчетности компании "Т-Технологии", "Софтлайн", "Мосгорломбард", а совет директоров "НОВАТЭКа" будет решать вопрос дивидендов за I полугодие. При отсутствии важных геополитических новостей индекс МосБиржи может продолжать консолидироваться над уровнем 2900 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, рынок акций после вышедших данных по инфляционным ожиданиям сдал позиции, индекс МосБиржи откатился ниже 2940 пунктов. Рост инфляционных ожиданий потенциально может снизить шаг снижения ключевой ставки ЦБ в сентябре. Глобально в фокусе продолжают оставаться геополитика и ожидания нового раунда трехсторонних переговоров вокруг Украины. Денежно-кредитная политика Банка России по-прежнему является одним из ключевых факторов рыночных настроений.

Brent в среду подорожала. Сдерживающим фактором для цен выступают опасения относительно мирового спроса на энергоносители из-за ожиданий вступления в силу повышенных импортных пошлин для стран, не заключивших торговые соглашения с США. Также рынок вряд ли готов к продолжению роста поставок ОПЕК+ после сентября и в текущую цену закладывает ожидания, что с октября ОПЕК+ поставит рост на паузу и не перейдет к ослаблению второго уровня добровольных ограничений, считает Обухов.

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, динамика российского рынка с 11 августа укладывается в рамки стабилизации в коридоре 2930-3020 пунктов по индексу МосБиржи. В среду, в отсутствие новостных триггеров, способных стимулировать направленное движение, рынок продолжил движение в рамках данного коридора. При этом выход из консолидации может дать направление дальнейшего среднесрочного движения. Ближайшей сильной зоной поддержки для индекса МосБиржи выступает диапазон 2880-2900 пунктов, а ближайшим сопротивлением - отметка 3050 пунктов, считает Зварич.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "НОВАТЭКа" просели на фоне ослабления надежд на скорое смягчение западных санкций против российского энергетического сектора, в частности, со стороны ЕС. Совет директоров "НОВАТЭКа" в четверг готовится дать рекомендацию по дивидендам за I полугодие текущего года, доходность которых, скорее всего, не превысит 5%. В конце июля "НОВАТЭК" отчитался о сокращении полугодовой нормализованной прибыли, относящейся к акционерам, на 17% г/г (до 237,1 млрд руб.), при росте выручки от реализации на 6,9% г/г и снижении нормализованной EBITDA на 1,8% г/г.

Западные фондовые площадки в среду не показали ярко выраженной динамики, ожидая более значимых макроэкономических новостей недели. Индексы МосБиржи и РТС снизились, очевидно, реагируя на слова главы МИД Сергея Лаврова об отсутствии конструктивных идей от Европы по разрешению украинского кризиса. Судя по всему, без участия Трампа ситуация с мирными переговорами может вновь застопориться, что будет способствовать сохранению напряженности на рынках, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, на внешних рынках в среду наблюдается разнонаправленная динамика, инвесторы ожидают пятничного выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, которое может дать некоторые намеки относительно планов ФРС по динамике процентных ставок.

Российский рынок акций локально просел, но остается в боковике, который наблюдается уже более недели в ожидании новых драйверов со стороны геополитики. В частности, сейчас инвесторы ждут подробностей относительно перспектив встречи президентов России и Украины, что могло бы стать очередным шагом на пути к возможному мирному урегулированию.

С технической точки зрения индекс МосБиржи движется в узком боковике с границами 2930-3010 пунктов. В такой ситуации направление выхода из боковика может задать вектор для дальнейшего краткосрочного движения, считает Кауфман.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,5%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), также консолидируется Европа (индексы CAC 40 и FTSE подросли на 0,1-1,2%, DAX просел на 0,6%), проседают США (к 18:50 МСК индексы снизились на 0,1-1,1% во главе с Nasdaq).

Народный банк Китая в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам августовского заседания. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) третий месяц подряд. На заседании в мае НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Потребительские цены в Великобритании в июле выросли на 3,8% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 3,7%, по данным Trading Economics. В июне она составила 3,6%.

На нефтяном рынке вечером в среду цены растут на фоне сокращения запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,6% до $66,82 за баррель (-1,2% во вторник), сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на 1,5% до $63,31 за баррель (-1,7% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, повысились на 419 тысяч баррелей.

Кроме того, BP сообщила, что наводнения в штате Индиана сказались на работе НПЗ компании мощностью 440 тысяч баррелей в сутки.

В центре внимания трейдеров остаются новости, касающиеся подготовки трехсторонних переговоров лидеров США, РФ и Украины с целью урегулирования российско-украинского конфликта.

СМИ сообщают, что переговоры могут состояться в Будапеште. Bloomberg передавал, что президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с венгерским премьером Виктором Орбаном, который, по информации источников, выразил заинтересованность в проведении встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Венгрии.

При этом многие участники рынка и аналитики сомневаются в том, что России и Украине удастся в ближайшее время достичь соглашения о перемирии. В таком случае санкции в отношении российской нефти, ограничивающие предложение на мировом рынке, сохранятся.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ПАО "Уралкуз" (-4,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-4%), MDMG (-3,2%), "М.Видео" (-2,9%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,6%), акции ПАО "Каршеринг Руссия" (-2,5%), "Селигдара" (-2,4%), ПАО "Промомед" (-2,3%), ПАО "Лензолото" (-2,1%).

Набсовет банка "Санкт-Петербург" 21 августа даст рекомендации по размеру дивидендов за I полугодие 2025 года, сообщил банк.

Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" (-2,7%) по МСФО по итогам первого полугодия 2025 года составила 1,888 млрд рублей против 8,776 млрд рублей в аналогичном периоде 2024 года, говорится в отчете компании.

Подорожали бумаги ПАО "Светофор Групп" (+9,9% и +9,5% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+9,8% и +9,9% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+8,6%), МКПАО "Циан" (+7,6%), ПАО "Русагро" (+3,7%), ПАО "Сегежа Групп" (+3,5%), "Башнефти" (+2,8%).

Выручка МКПАО "Циан" во II квартале 2025 года составила 3,6 млрд рублей, что на 11% выше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA увеличилась на 3% и составила 864 млн рублей, рентабельность показателя - 24% (это на 2 п.п. ниже, чем во II квартале 2024 года). Выручка "Циан" оказалась аналогичной консенсус-прогнозу "Интерфакса". Скорр. EBITDA и рентабельность оказались выше ожиданий (прогнозный показатель скорр. EBITDA - 844 млн рублей, маржа скорр. EBITDA - 23,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,26 млрд рублей (из них 9,16 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,79 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 5,17 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).