Поиск

Cкорректированная EBITDA "Эн+" за I полугодие выросла до $1,53 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Эн+" выросла в I полугодии 2025 года на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $1,529 млрд, сообщила компания.

Маржинальность по скорректированной EBITDA упала до 17,1% с 21,4% годом ранее.

Скорректированная EBITDA энергетического сегмента выросла на 14%, до $813 млн.

Выручка компании выросла на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $8,938 млрд. В первую очередь это было вызвано показателями металлургического сегмента ("Русала") - увеличением объема продаж первичного алюминия и сплавов на 21,7% за счет реализации запасов, а также ростом средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну на 6,7% г/г. Выручка энергетического сегмента выросла на 26%, до $2,35 млрд.

Общая себестоимость реализации за I полугодие 2025 года увеличилась на 35,1%, до $6,671 млрд, в основном из-за увеличения продаж алюминия, а также роста цен на глинозем и прочее сырье, роста средних тарифов на транспорт.

Чистая прибыль Эн+ в I полугодии 2025 года снизилась на 65,2%, до $333 млн. Чистая прибыль энергетического сегмента увеличилась на 16,6%, до $450 млн, из-за положительной курсовой разницы на фоне укрепления рубля к юаню.

Капитальные затраты Эн+ выросли в первом полугодии более чем на 40%, до $963 млн, в т.ч. капзатраты энергетического сегмента увеличились на 52%, до $258 млн.

Чистый долг Эн+ вырос на 15,3% по состоянию на 30 июня 2025 года и составил $10,242 млрд, главным образом за счет снижения остатков денежных средств и их эквивалентов и роста долга в результате укрепления рубля. Чистый долг энергетического сегмента по состоянию на 30 июня 2025 года вырос на 16,1% с начала года и составил $2,864 млрд.

Русал Эн+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ отложил обсуждение публикации прогноза по курсу рубля

ЦБ РФ отложил обсуждение публикации прогноза по курсу рубля

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В России цены с 12 по 18 августа снизились на 0,04%, годовая инфляция ушла ниже 8,5%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7003 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });