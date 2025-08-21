Cкорректированная EBITDA "Эн+" за I полугодие выросла до $1,53 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Эн+" выросла в I полугодии 2025 года на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $1,529 млрд, сообщила компания.

Маржинальность по скорректированной EBITDA упала до 17,1% с 21,4% годом ранее.

Скорректированная EBITDA энергетического сегмента выросла на 14%, до $813 млн.

Выручка компании выросла на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $8,938 млрд. В первую очередь это было вызвано показателями металлургического сегмента ("Русала") - увеличением объема продаж первичного алюминия и сплавов на 21,7% за счет реализации запасов, а также ростом средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну на 6,7% г/г. Выручка энергетического сегмента выросла на 26%, до $2,35 млрд.

Общая себестоимость реализации за I полугодие 2025 года увеличилась на 35,1%, до $6,671 млрд, в основном из-за увеличения продаж алюминия, а также роста цен на глинозем и прочее сырье, роста средних тарифов на транспорт.

Чистая прибыль Эн+ в I полугодии 2025 года снизилась на 65,2%, до $333 млн. Чистая прибыль энергетического сегмента увеличилась на 16,6%, до $450 млн, из-за положительной курсовой разницы на фоне укрепления рубля к юаню.

Капитальные затраты Эн+ выросли в первом полугодии более чем на 40%, до $963 млн, в т.ч. капзатраты энергетического сегмента увеличились на 52%, до $258 млн.

Чистый долг Эн+ вырос на 15,3% по состоянию на 30 июня 2025 года и составил $10,242 млрд, главным образом за счет снижения остатков денежных средств и их эквивалентов и роста долга в результате укрепления рубля. Чистый долг энергетического сегмента по состоянию на 30 июня 2025 года вырос на 16,1% с начала года и составил $2,864 млрд.