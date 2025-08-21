Поиск

En+ Group в I полугодии снизила производство электроэнергии на 15,5%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - En+ Group в I полугодии 2025 года снизила производство электроэнергии на 15,5% в годовом измерении, до 39,1 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Производство электроэнергии ГЭС компании снизилось на 20,8%, до 29,4 млрд кВт.ч. Выработка ТЭС выросла на 6,2%, до 9,6 млрд кВт.ч.

Отпуск тепловой энергии составил 14,3 млн Гкал (-4%).

Выработка ГЭС Ангарского каскада снизилась на 28,2%, до 20,4 млрд кВт.ч, по причине экономии гидроресурсов перед предстоящим осенне-зимним периодом в условиях пониженного притока в озеро Байкал и Братское водохранилище. Красноярская ГЭС увеличила производство на 3,5%, до 9 млрд кВт.ч, в связи с более ранним началом половодья и увеличением притока в Красноярское водохранилище, сообщила компания.

Выручка энергетического сегмента En+ Group за отчетный период составила $2,35 млрд (+26%). Капзатраты сегмента выросли на 51,8%, до $258 млн, в связи с началом строительства тепловой генерации мощностью 690 МВт в Усолье-Сибирском.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт, включая 15,2 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.

