Tesla может отказаться от производства новой Model Y L в США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Производство новой шестиместной версии Model Y, представленной в Китае на этой неделе, может никогда не начаться в США, заявил главный исполнительный директор Tesla Илон Маск.

Электромобиль под названием Model Y L, который выпускается на заводе Tesla в Шанхае, отличается удлиненной колесной базой и тремя рядами сидений, а ее цена составляет около $47,2 тысячи. Продажи в Китае начались 19 августа.

"Эта версия Model Y начнет производиться в США не раньше конца следующего года, - сказал Маск в ответ на сообщение одного из пользователей соцсети X. - Возможно, никогда, учитывая распространение беспилотных автомобилей в Америке".

Глава компании не уточнил, как рост популярности беспилотных автомобилей может снизить потребность в шестиместном автомобиле. Внедорожники с тремя рядами сидений с бензиновым двигателем давно пользуются популярностью среди американских семей, отмечает Reuters.