Tesla начала в Китае прием заказов на новую Model Y L

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американская Tesla начала прием заказов на новый электромобиль Model Y L в Китае, сказано на ее сайте.

Цены на машину начинаются от 339 тысяч юаней ($47 184).

Оригинальная версия Model Y, впервые поступившая на рынок в 2020 году, стала самым продаваемым автомобилем 2023 года. Однако в минувшем году показатели ее продаж ухудшились на фоне конкуренции с местными брендами в Китае и охлаждения спроса на электромобили на других рынках.

В январе Tesla запустила новую версию Model Y для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а в июле зарегистрировала в КНР планы запуска новой Model Y L.

Как сообщало Минторговли Китая в июле, компания также намерена запустить в продажу в этой стране заднеприводный Model 3 с увеличенным запасом хода.

Поставки электромобилей Tesla китайского производства в июле снизились на 8,4% в годовом выражении.