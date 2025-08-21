Поиск

Brent подорожала до $67,39 за баррель

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в четверг благодаря сигналам о высоком спросн в США.

Минэнерго страны сообщило о максимальном с середины июня сокращении запасов нефти за неделю, а также о снижении резервов бензина по итогам пятой недели подряд. Опубликованные данные ослабляют опасения инвесторов, что мировой рынок столкнется с избытком предложения нефти к концу текущего года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина сократились на 2,72 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,34 млн баррелей.

К 14:15 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,82%) до $67,39 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,52 (0,83%), до $63,23 за баррель.

Нефть заметно подешевела в этом году в связи с опасениями, что торговая политика США негативно повлияет на темпы глобального экономического роста и спроса на нефть, в то время как ОПЕК+ восстанавливает объемы добычи. Трейдеры продолжают следить за новостями относительно переговоров по Украине, полагая, что урегулирование российско-украинского конфликта приведет к ослаблению ограничений на поставки нефти из РФ.

"Рынок продолжает оценивать комплекс "бычьих" и "медвежьих" факторов, сказывающихся на ценах, что в условиях низкой летней ликвидности торгов удерживает котировки в узком диапазоне", - сказал Bloomberg руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

