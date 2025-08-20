Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Подъем нефтяных котировок усилился днем в среду благодаря сигналам о сокращении коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:58 по московскому времени поднимается на $0,71 (1,08%), до $66,50 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,65 (1,04%), до $63 за баррель. Сентябрьские фьючерсы торгуются последний день, более активный октябрьский контракт растет в цене на $0,73 (1,18%), до $62,50 за баррель.

Накануне нефть подешевела более чем на 1% на сообщениях о подготовке трехсторонних переговоров лидеров США, РФ и Украины, в ходе которых стороны попробуют урегулировать российско-украинский конфликт.

СМИ сообщают, что переговоры могут состояться в Будапеште. Агентство Bloomberg накануне написало, что президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с венгерским премьером Виктором Орбаном, который, по информации источников, выразил заинтересованность в проведении встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Венгрии.

При этом многие участники рынка и аналитики сомневаются в том, что России и Украине удастся в ближайшее время достичь соглашения о перемирии. В таком случае санкции в отношении российской нефти, ограничивающие предложение на мировом рынке, сохранятся.

"Вероятность быстрого разрешения конфликта представляется невысокой", - написал старший аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 2,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Более полные данные будут представлены министерством энергетики позже в среду, в 17:30 мск, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 800 тыс. баррелей.

"Сегодня нефть падает, а завтра растет, - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. - Отчет API был позитивным, и мне кажется, что отчасти подъем котировок вызван именно этим".

Кроме того, BP сообщила, что наводнения в штате Индиана сказались на работе НПЗ компании мощностью 440 тыс. баррелей в сутки.