Поиск

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Подъем нефтяных котировок усилился днем в среду благодаря сигналам о сокращении коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:58 по московскому времени поднимается на $0,71 (1,08%), до $66,50 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,65 (1,04%), до $63 за баррель. Сентябрьские фьючерсы торгуются последний день, более активный октябрьский контракт растет в цене на $0,73 (1,18%), до $62,50 за баррель.

Накануне нефть подешевела более чем на 1% на сообщениях о подготовке трехсторонних переговоров лидеров США, РФ и Украины, в ходе которых стороны попробуют урегулировать российско-украинский конфликт.

СМИ сообщают, что переговоры могут состояться в Будапеште. Агентство Bloomberg накануне написало, что президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с венгерским премьером Виктором Орбаном, который, по информации источников, выразил заинтересованность в проведении встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Венгрии.

При этом многие участники рынка и аналитики сомневаются в том, что России и Украине удастся в ближайшее время достичь соглашения о перемирии. В таком случае санкции в отношении российской нефти, ограничивающие предложение на мировом рынке, сохранятся.

"Вероятность быстрого разрешения конфликта представляется невысокой", - написал старший аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 2,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Более полные данные будут представлены министерством энергетики позже в среду, в 17:30 мск, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 800 тыс. баррелей.

"Сегодня нефть падает, а завтра растет, - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. - Отчет API был позитивным, и мне кажется, что отчасти подъем котировок вызван именно этим".

Кроме того, BP сообщила, что наводнения в штате Индиана сказались на работе НПЗ компании мощностью 440 тыс. баррелей в сутки.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге
Разлив мазута в Керченском проливе

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю
Разлив мазута в Керченском проливе

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Brent подорожала до $66,05 за баррель

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6999 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });