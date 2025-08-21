Экс-президент ФРБ Сент-Луиса призвал ФРС снизить ставку на 1 п.п. до конца года

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард призвал ФРС США к сокращению базовой процентной ставки на 1 процентный пункт в 2025 году с возможностью дальнейшего снижения в 2026 году.

"Сейчас ставки немного высоки, и я думаю, что мы можем опустить их примерно на 100 базисных пунктов к 2026 году, - сказал он Fox Business. - Думаю, это начнется со снижения ставки сейчас, на сентябрьском заседании, и, вероятно, продолжится позже в этом году".

Дальнейшее уменьшение стоимости заимствований в следующем году, по словам Булларда, будет зависеть от поступающих экономических данных.

ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря 2024 года.

Буллард, который в настоящее время занимает пост декана бизнес-школы Университета Пердью, является одним из претендентов на должность главы ФРС после окончания срока действия полномочий нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Буллард сообщил, что он контактировал с министром финансов США Скоттом Бессентом по поводу своей кандидатуры на пост руководителя Федрезерва и намерен договориться с ним о собеседовании. Возможно, это произойдет после Дня труда, который в этом году приходится на 1 сентября.