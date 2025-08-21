Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Лиза Кук заявила, что не намерена "поддаваться давлению и покидать свой пост", отреагировав на призыв президента Дональда Трампа уйти в отставку на фоне обвинений в мошенничестве с ипотекой.

Обвинения против Кук были выдвинуты главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте, верным сторонником Трампа. Пулте 15 августа направил обращение генеральному прокурору США Пэм Бонди, призвав ее провести расследование в отношении Кук в связи с двумя ипотечными кредитами.

В письме, часть которого он опубликовал в соцсети X, утверждается, будто бы Кук "подделала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам", что является мошенничеством и подпадает под уголовное преследование.

"Кук должна уйти в отставку, немедленно", - написал Трамп в Truth Social 20 августа.

Кук заявила в тот же день, что "узнала из СМИ" о посте Пулте в соцсети X, касающемся ипотечных заявок, поданных в 2021 году, за год до ее прихода в ФРС.

"Я не намерена поддаваться давлению и уходить со своего поста из-за каких-то вопросов, поднятых в твите, - говорится в ее заявлении. - Я планирую серьезно отнестись к любым вопросам относительно моей финансовой истории как член совета управляющих ФРС, поэтому собираю точную информацию, чтобы ответить на любые обоснованные вопросы и предоставить факты".

Это лишь одна из серии атак представителей администрации Трампа на руководителей американского ЦБ, включая его председателя Джерома Пауэлла, пишет Financial Times. Все семь членов совета управляющих ФРС имеют постоянное право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), принимающем решения по ставке.

Срок службы Кук истекает лишь в 2038 году. Ее уход открыл бы еще одну вакансию в руководстве ЦБ, на которую Трамп мог бы назначить кандидата, разделяющего его мнение о необходимости снизить базовую ставку, отмечает FT.

Ранее в августе Адриана Куглер, входившая в совет управляющих ФРС с сентября 2023 года, неожиданно покинула свой пост на несколько месяцев раньше срока. Трамп заявил, что выдвинет на освободившееся место Стивена Мирана, возглавляющего совет экономических консультантов Белого дома.

Трамп постоянно критикует Федрезерв, требуя резкого смягчения денежно-кредитной политики. ФРС удерживает ставку на уровне 4,25-4,5% с декабря 2024 года.