Чистый долг/EBITDA "Делимобиля" в I полугодии составило 6,4х

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Соотношение чистый долг/EBITDA "Делимобиля" в I полугодии 2025 года составил 6,4х против 5,1х за 2024 год, сообщила компания.

"Компания фокусируется на эффективном росте бизнеса, последовательном снижении долговой нагрузки и ожидает показатель чистый долг/EBITDA по итогам 2025 года на уровне около 4x", - говорится в ее пресс-релизе.

При этом на 30 июня чистый долг составил 30,66 млрд рублей, что на 3% превышает показатель на 31 декабря 2024 года.

В марте вместе с объявлением финрезультатов за 2024 год компания сообщала, что ожидает показатель чистый долг/EBITDA по итогам 2025 года на уровне ниже 3,0x.

На показателе чистый долг/EBITDA, в частности, базируется дивидендная политика компании. ПАО "Каршеринг Руссия" стремится направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Если этот показатель превышает 3х, объем дивидендов рассчитывается "с учетом текущих потребностей общества в финансировании его устойчивого развития и складывающейся макроэкономической конъюнктуры".

Делимобиль Каршеринг Руссия
