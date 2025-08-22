Поиск

"Делимобиль" в I полугодии нарастил выручку на 16% - до 14,7 млрд рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") в I полугодии 2025 года нарастило выручку на 16% - до 14,68 млрд рублей, сообщила компания.

Показатель EBITDA компании сократился при этом на 34% - до 1,88 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 13% против 23% годом ранее.

Выручка оказалась чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" - аналитики ожидали, что она составит 14,36 млрд рублей.

EBITDA и рентабельность показателя оказались ниже ожиданий (2,08 млрд рублей и 14,7%, соответственно).

Каршеринговая и прочая выручка "Делимобиля" (включает выручку от услуг каршеринга с учетом сервисного сбора, выручку от услуг по доставке и прочую выручку) увеличилась на 12% - до 11,8 млрд рублей.

Доход от продажи машин (включая тариф "Навсегда" - аренда автомобиля сроком на несколько лет с последующим выкупом в собственность клиентом) составили 848 млн рублей против 314 млн рублей за I полугодие 2024 года.

Ранее компания отчиталась о росте числа пользователей на 19% - до 12,4 млн по итогам 6 месяцев 2025 года. На конец отчетного периода компания продала 829 автомобилей (рост в 2 раза) и в пятницу подтвердила планы по продаже 4-5 тыс. машин за весь 2025 год (с учетом тарифа "Навсегда").

В I полугодии компания завершила инвестиции в построение собственной сети станций техобслуживания (СТО) и открытие распределительного центра автозапчастей. За отчетный период расходы на аренду и эксплуатацию операционной инфраструктуры составили 648 млн рублей (против 187 млн рублей в I полугодии 2024 года). Расходы на персонал при этом составили 2 млрд рублей против 843 млн рублей год назад.

"Завершив цикл активных затрат на выстраивание операционной инфраструктуры, компания фокусируется на ее оптимизации для контроля издержек", - отмечается в сообщении.

Компания также сообщила о росте финансовых расходов - из-за высокого уровня ключевой ставки - на 54%, до 3,1 млрд рублей.

По словам СЕО "Делимобиля" Владимира Садовина, на результаты бизнеса продолжают оказывать давление жесткая ДКП и снижение доступности сервисов геолокации.

В текущем года менеджмент сфокусирован на повышении эффективности выстроенной инфраструктуры.

"План по достижению оптимизации работы бизнеса включает в себя инициативы по контролю прибыльности на уровне каждой машины благодаря индивидуальному подходу к ценообразованию, оптимальному перераспределению парка для сохранения баланса спроса и предложения, а также повышению эффективности обслуживания парка", - отметил топ-менеджер.

