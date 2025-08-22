Поиск

Французская Air Liquide купит южнокорейскую DIG Airgas за 2,85 млрд евро

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Французская Air Liquide SA, один из крупнейших в мире производителей газов, технологий и услуг для промышленности, сообщила, что купит DIG Airgas, являющуюся ведущим поставщиком технических газов на рынке Южной Кореи.

Air Liquide и Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2 заключили окончательное соглашение, в рамках которого стоимость DIG Airgas оценивается в 2,85 млрд евро.

Ожидается, что сделка будет завершена в первом полугодии 2026 года.

"Это крупное приобретение знаменует важную стратегическую веху для компании Air Liquide, существенно укрепляя ее позиции на рынке Южной Кореи", - отмечается в пресс-релизе.

С начала 2025 года капитализация Air Liquide увеличилась на 16,8% - до 105,8 млрд евро.

Air Liquide DIG Airgas Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund Южная Корея Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7011 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2356 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });