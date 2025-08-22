Французская Air Liquide купит южнокорейскую DIG Airgas за 2,85 млрд евро

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Французская Air Liquide SA, один из крупнейших в мире производителей газов, технологий и услуг для промышленности, сообщила, что купит DIG Airgas, являющуюся ведущим поставщиком технических газов на рынке Южной Кореи.

Air Liquide и Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2 заключили окончательное соглашение, в рамках которого стоимость DIG Airgas оценивается в 2,85 млрд евро.

Ожидается, что сделка будет завершена в первом полугодии 2026 года.

"Это крупное приобретение знаменует важную стратегическую веху для компании Air Liquide, существенно укрепляя ее позиции на рынке Южной Кореи", - отмечается в пресс-релизе.

С начала 2025 года капитализация Air Liquide увеличилась на 16,8% - до 105,8 млрд евро.