Air Liquide уйдет из России и передаст проекты менеджменту

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Французская Air Liquide, один из крупнейших в мире производителей газов, технологий и услуг для промышленности, объявила, что выходит из российских проектов и прекращает деятельность в России

"С учетом ответственного и взвешенного подхода группа подписала меморандум о взаимопонимании с местным менеджментом об изменении своей деятельности в России путем передачи им управления операциями (MBO; Management Buy Out)", - говорится в сообщении.

Air Liquide отмечает, что решение должно быть одобрено российскими регулирующими органами.

Компания объявила о прекращении всей деятельности в России с 1 сентября.

В штате Air Liquide в России превышает 700 человек, на российский рынок приходится менее 1% от общего оборота группы. Компания тесно сотрудничала с российскими металлургами, в том числе с "Евраз ЗСМК", "Металлоинвестом", "Северсталью" (с "Северсталью" в 2005 году было создано СП по запуску производств промышленных газов).

С "Росатомом" у Air Liquide был подписан меморандум о взаимопонимании для изучения возможности строительства на Сахалине комплекса по производству водорода мощностью до 100 тысяч тонн в год, в госкорпорации уже сказали, что продолжат проект самостоятельно, а соглашение с Air Liquide истекло и продлевать его стороны не будут.