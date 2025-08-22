Estee Lauder может уволить до 7 тыс. человек с целью сэкономить до $1 млрд в год

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. одобрил планы по увольнению 3,2 тыс. человек в рамках анонсированной ранее реорганизации бизнеса, говорится в сообщении компании.

В будущем компания может сократить штат еще на 2,6-3,8 тыс. человек, и общее число увольнений может достичь 7 тыс., или около 12% от всего персонала.

"Я неоднократно говорил, что это крупнейшая организационная трансформация в нашей истории, - заявил глава компании Стефан де ля Фавери в ходе разговора с инвесторами. - Мы стремимся к амбициозным целям и повышению подотчетности".

Общие расходы на реструктуризацию, включая выплаты уволенным сотрудникам, оцениваются компанией в диапазоне от $1,2 млрд до $1,6 млрд.

Руководство надеется, что реструктуризация позволит достичь ежегодной экономии в размере от $800 млн до $1 млрд, что поможет увеличить операционную маржу и высвободить средства для инвестиций в перспективные направления.

Ранее на этой неделе Estee Lauder отчиталась о росте чистого убытка почти вдвое в апреле-июне и сокращении выручки на 12%.

Акции Estee Lauder дорожают на 0,4% на предварительных торгах в пятницу. С начала года капитализация компании выросла на 17%, до $31,6 млрд.



