Доходность 10-летних госбондов Японии достигла 17-летнего максимума в ожидании речи Пауэлла

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних государственных облигаций Японии обновила максимум за 17 лет вслед за доходностью гособлигаций США в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Доходность 10-летних гособлигаций поднялась на 1 базисный пункт, до 1,615%. Это самый высокий показатель с октября 2008 года.

Показатель для 30-летних гособлигаций выросла на 2 б.п., до 3,2%, для 20-летних бумаг - на 1,5 б.п., до 2,655%.

Увеличение доходности госдолга вызвано растущими опасениями, что Федрезерв не станет снижать ключевую процентную ставку в сентябре. Ранее рынок оценивал вероятность уменьшения ставки на 25 б.п. в следующем месяце почти в 100%, однако в пятницу оценка упала до 75%.

21 августа представители ФРС продемонстрировали умеренно жесткую риторику. Так, глава Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак заявила об отсутствии оснований для скорого смягчения политики, а её коллега из ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что повышенная инфляция в сфере услуг заставляет его усомниться в необходимости смягчения денежно-кредитной политики.

Выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на 17:00 по Москве. Аналитики отмечают, что мягкая риторика и намеки на возможность снижения ставки в сентябре уже были заложены в котировки, и отсутствие таких намеков может привести к падению фондовых рынков и росту доходности гособлигаций.