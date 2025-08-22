Поиск

Sinopec обнаружила крупное месторождение сланцевого газа в Китае

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания Sinopec объявила об обнаружении месторождения сланцевого газа, разведенные запасы которого превышают 146 млрд кубометров, сообщает "Синьхуа".

Новое месторождение, расположенное между городом Чунцин и провинцией Хубэй, получило название Hongxing ("Хунсин"). Газ залегает на глубине от 3,3 км до 5,5 км.

Sinopec назвала геологическое строение месторождения очень сложным. Это создает большие трудности с точки зрения его разведки и разработки. Тем не менее, Sinopec благодаря технологическим инновациям добиться увеличения объема пробной добычи газа на одной из скважин на данном месторождении с 89 тысяч кубометров в сутки до 323,5 тысяч кубометров в сутки.

Хубэй Чунцин Sinopec Китай
