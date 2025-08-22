НБК вольет в финансовую систему 600 млрд юаней в рамках операций MLF

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая в понедельник 25 августа выдаст кредиты сроком на один год на сумму 600 млрд юаней ($84 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), сообщил регулятор.

НБК изменил подход к проведению операций в рамках MLF в марте 2025 года, отказавшись от фиксированной ставки по кредитам. Теперь размер ставки определяется исходя из заявок банков.

MLF развернули в 2014 году для поддержки ликвидности банков с помощью кредитов, обеспеченных ценными бумагами.